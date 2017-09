El Deportivo pacta la compra de Rolán por seis millones

El Deportivo ha atado para 2018 al delantero uruguayo Diego Rolán, que esta temporada defenderá la camiseta del Málaga cedido por el Girondins de Burdeos francés y que la próxima vestirá la del conjunto deportivista siempre que el conjunto andaluz no ejecute la opción de compra de la que dispone.

La operación para que Rolán desembarque en el Deportivo es rocambolesca. A principios de verano, el club tuvo la oportunidad de incorporarle y llegó a un acuerdo con el delantero y el Girondins para el traspaso, informó ayer La Voz.

El uruguayo, al que le quedaba una temporada de contrato, había comunicado al Girondins que quedaría libre en 2019 y ficharía por el Deportivo, por lo que el club francés se sentó a negociar y aceptó la venta.

El problema es que el conjunto blanquiazul tenía las plazas de extracomunitario cubiertas y no podía inscribir a Rolán y eso coincidió con el interés del Málaga, que negoció una cesión con opción de compra con el Girondins con el visto bueno del Deportivo.

Antes de cederlo, el Girondins amplió el contrato del jugador por dos temporadas que no invalida el firmado con el Deportivo, y el Málaga aceptó hacerse cargo de la ficha del jugador y abonar una cantidad por la cesión que se descontará del dinero que habían pactado los coruñeses.

El cuadro andaluz, además, se guardó una opción de compra que, si la ejecuta, será superior a la cantidad que había acordado el Deportivo, por lo que el club le sacaría rentabilidad sin haber tenido al jugador en la plantilla. En este sentido, la web El Desmarque apunta que el Deportivo pagaría seis millones al Girondins y el Málaga tendría que abonar el doble, doce, por lo que seis serían para el conjunto blanquiazul.

El fichaje de Rolán por el Málaga se confirmó el pasado 29 de agosto horas después de que el presidente del Girondins revelara que el futbolista había sido cedido con opción de compra obligatoria al Deportivo. Lo que entonces parecía una confusión, ya que el Deportivo no podía inscribir al delantero sin dar salida a un extracomunitario, acabó siendo un desliz, puesto que el club coruñés sí tenía un trato con el Girondins pero el destino del jugador iba a ser el Málaga. Rolán, nacido el 24 de marzo de 1993 en Montevideo, ha sido internacional en una veintena de ocasiones con Uruguay y ha disputado con el conjunto francés 145 partidos oficiales desde la temporada 2012-13, en los que ha anotado 37 goles.



Valoración de Barral

El director Deportivo valorará los movimientos del equipo en el mercado en una rueda de prensa en Riazor a las 11.30. l