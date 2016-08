El Deportivo logró reforzar su delantera con Joselu

El RC Deportivo aguardó hasta última hora para cerrar su plantilla oficial de jugadores para el curso 16-17 con la contratación del delantero centro Joselu.

El punta galaico-germano de 26 años militaba en el Stoke City, club que en principio lo ha cedido una temporada por una cantidad que no ha trascendido.

Así pues, este gigante de 1,92 metros de altura será el sustituto en el plantel herculino de Lucas Pérez, traspasado al Arsenal por una cantidad de récord: 20 millones de euros.

Las conversaciones mantenidas a lo largo de la última semana por el ariete nacido en Stuttgart al fin cristalizaron por uno de los más firmes candidatos a recalar en las filas del club coruñés; y es que Joselu gustaba y mucho a la dirección deportiva de Richard Barral. A escasamente media hora para el cierre del mercado el futbolista era inscrito en la Liga de Fútbol Profesional, mientras todavía se decidía en los despachos las condiciones exactas de su llegada al Deportivo de La Coruña.

Con la adquisición de Joselu, la vanguardia blanquiazul ha quedado configurada por Florin Andone, Borja Valle, Marlos Moreno y el propio futbolista de Silleda.

El jugador podría sumarse a los entrenamientos en Abegondo a principios de la próxima semana, para comenzar a preparar el duelo ante el Athletic de Bilbao.



ni álvaro vázquez ni katai

Desde el entorno del Getafe trascendió que la escuadra de la Plaza de Pontevedra había cerrado a primera hora de la tarde a Álvaro Vázquez, ‘9’ del Getafe.

Cuando todo apuntaba a un acuerdo cerrado con el Getafe por Álvaro Vázquez, el atacante de 25 años no completó finalmente su pase a la escuadra deportivista, toda vez que el Espanyol de Barcelona se interpuso en la operación.

El canterano espanyolista declinó la opción de incorporarse a la escuadra de Riazor en un traspaso mediante el que el conjunto ‘azulón’ ingresaría unos dos millones de euros.

Otro de los futbolistas descartados en los compases finales de la noche de ayer fue el serbio Alexandar Katai, del Estrella Roja de Belgrado, un jugador muy cotizado que no aceptó las condiciones ofertadas por el RC Deportivo.

En un día muy intenso en la Plaza de Pontevedra llegaron a vincularse al club herculino otros nombres como los del exjugador blanquiazul Fede Cartabia o Nordin Amrabat, del Watford.