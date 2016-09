El deportivismo, pendiente del debut de Lucas Pérez esta tarde en Londres

El deportivismo estará pendiente del Emirates Stadium, donde el Arsenal se mide esta tarde al Southampton y donde se espera el debut de Lucas Pérez después de una buena semana de entrenamientos en Londres.

Además de esta referencia obligada para seguidores y sobre todo amigos y familia de Lucas, la jornada de hoy en la competición inglesa se abre con un duelo más que esperado, pues hoy se verán las caras después de muchas desavenencias y confrontaciones, sobre todo cuando se encontraron en España, dos de los mejores entrenadores del planeta balompédico.

El líder de la Premier League, el Manchester City, se enfrentará al otro equipo de la ciudad, el Manchester United, ambos con 9 puntos, en el primer encuentro de cuarta jornada en el que se reeditará el duelo entre José Mourinho y Pep Guardiola, uno de los más polémicos y atractivos de los banquillos del fútbol mundial.

El primer derbi de Manchester durante esta temporada, cuyas entradas han superado los 1.000 euros en la reventa, no contará con una de las estrellas para el City. Guardiola tiene un problema en la delantera debido a la ausencia de Sergio Agüero, sancionado con tres partidos por conducta agresiva.

No obstante, el que sí que se espera que debute con los ‘citizens’ es el exmeta del FC Barcelona Claudio Bravo, que se ha entrenado con normalidad esta semana y del que Guardiola afirmó que “está listo para jugar”.

Por su parte, Mourinho sí que podrá contar con uno de los fichajes de la temporada, Henrikh Mkhitaryan, ya que se ha recuperado de la lesión que sufrió con la selección armenia en las eliminatorias de clasificación para Rusia 2018 y, según el técnico portugués, sí que está listo para ayudar al equipo, aunque no dispute los 90 minutos.

El encuentro en Old Trafford, de cuya seguridad se encargarán más de 400 policías, determinará cuál de los dos equipos que más dinero han gastado durante este verano, los nuevos Rey Midas del fútbol universal, se queda un paso atrás en la lucha por el título.

el duelo más mediático

El duelo más mediático de entrenadores del siglo XXI, trasladado ahora a Manchester, comenzó en la temporada 2009-10, cuando el Inter de Milán de Mou eliminó al FC Barcelona en las semifinales de la Liga de Campeones.

Su momento más álgido se vivió en la etapa de Mourinnho en el Real Madrid, donde se dieron los encuentros más duros de los últimos años entre los dos grandes de LaLiga.

El último duelo entre ‘Mou’ y Pep fue en la Supercopa de Europa 2013, título que se llevaron los bávaros en la tanda de penaltis.