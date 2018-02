El Depor ultima su estrategia por el amaño que lo llevó a Segunda

El Deportivo prepara un escrito de acusación que presentará por el presunto amaño del partido entre el Levante y el Zaragoza en 2011, cuyo resultado llevó al conjunto gallego a Segunda División tras veinte temporadas consecutivas en la elite, informó ayer el consejero del área económica, Enrique Calvete.

En la presentación de un campus para niños en el rectadorado de Maestranza en colaboración con la Universidad de A Coruña, Calvete indicó que próximamente la directiva del club blanquaizul mantendrá una reunión para “cerrar” el contenido del escrito de acusación.



Implicación de Munúa

En el caso figura como investigado el entrenador del Deportivo B, Gustavo Munúa, que en aquel partido defendió la portería del Levante. “El Deportivo siempre en sus actuaciones judiciales persigue el interés del club, sea económico, deportivo o el que sea, muy por encima de las personas. Lo más importante es el club”, comentó Calvete sobre el particular.

Indicó que los abogados del club, “el despacho de Garrigues en este caso” fue clave en el caso que se ha instruido en la ciudad de Valencia.





El Consejo, implicado

”Primero la jueza nos negaba la condición de perjudicados, que la peleamos en la Audiencia de Valencia, donde se nos dio la razón, y luego se planteaba el archivo de las actuaciones y otra vez los abogados del Deportivo fueron fundamentales para que no quedara archivado. Es un tema que hemos peleado y sudado”, advirtió. Por eso el Deportivo va a presentar un escrito de acusación y recordó que no es verdad que el club herculino haya solicitado ya un millón de euros como indemnización porque aún no ha llegado “el momento procesal para hacerlo”.



Cree en la salvación

Respecto a la situación del equipo esta temporada, en la que ocupa puestos de descenso a Segunda División, se mostró “optimista” de cara al futuro de aquí a final de curso. “El equipo está trabajando muy bien y creo que vamos a tener la reacción necesaria para asegurar la permanencia. Tal y como están las cosas lo normal es que haya batalla hasta los últimos partidos”, subrayó el consejero Calvete durante su comparecencia.