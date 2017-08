El Depor ofrece su mejor versión

El Deportivo levantó ayer su vigésimo primera Torre de Hércules, al imponerse al West Bromwich Albion, décimo clasificado de la pasada Liga inglesa y más rodado que los blanquiazules, ya que la Premier League arranca una semana antes que la competición española.

La LXXII edición del Trofeo Teresa Herrera sirvió para que el nuevo proyecto blanquiazul se presentara ante su público, con la presencia de dos caras nuevas en el once inicial, el central suizo Fabian Schär y el extremo belga de origen marroquí Zakaria Bakkali.

La escuadra blanquiazul mejoró la imagen de los dos últimos encuentros, ante el Oporto, con el que cayó goleado el pasado domingo, y frente al Oviedo, con el que empató el jueves en tierras asturianas.

El equipo de Pepe Mel, que jugó con el dibujo habitual de esta pretemporada, el 1-4-1-4-1, llevó la manija del encuentro desde el primer minuto, recuperó la solidez defensiva que le faltó en el Estadio do Dragao y se mostró más incisivo en ataque, sobre todo por medio de Bakkali, que fue un puñal por la banda izquierda, y Fede Cartabia, que también hizo un destrozo por la diestra.



Estrategia local

El estratega blanquiazul avisó el sábado de que el decano de los torneos veraniegos serviría como prueba de cara al estreno liguero, el 20 de agosto contra el Real Madrid, y lo cierto es que dio la sensación de ser un equipo con las ideas muy claras y consciente del daño que puede hacer si abre el campo. De hecho, las mejores ocasiones del primer tiempo llegaron por medio de sus extremos.

En el minuto 6, llegó el primer aviso de los herculinos. Bakkali, tras una gran acción, se internó en el área y dejó el balón atrás para Cartabia, que, desde la fronta, remató fuera.

En la siguiente acción, los coruñeses volvieron a cercar la portería de Foster, pero el remate de Mosquera también salió desviado.

La escuadra inglesa sufría ante un Deportivo que no concedía espacios atrás, que movía el balón con criterio en la medular y que encontraba fisuras en su retaguardia gracias a la velocidad del belga y del argentino.

De hecho, en el 14, Bakkali dejó un nuevo destello de su calidad. Con un tremendo cambio de ritmo, el futbolista cedido por el Valencia se internó en el área y armó su pierna, pero Wilson estuvo rápido y evitó que el remate del deportivista fuera entre los tres palos.

Pasaban los minutos y la enorme carga de trabajo de la pretemporada pasaba factura a los herculinos. El Depor seguía teniendo el mando del encuentro, pero sus ataques perdían velocidad, volviéndose más previsible.

La segunda parte arrancó con cuatro cambios en el conjunto británico, mientras que Pepe Mel mantuvo a los mismos once futbolistas de la primera mitad.

Con un hombre más en el terreno de juego, el dominio de los locales se hizo aún más evidente. Así, se sucedieron las ocasiones de los deportivistas, con un potente remate de Cartabia desde dentro del área que despejó el guardameta Myhill, y un ‘obús’ de Guilherme desde la frontal solo tres minutos después, que atrapó el cancerbero en dos tiempos.



Mel refresca el equipo

En el minuto 57, se produjo el primer cambio de los blanquiazules. Fede Valverde, que no puede disputar la primera jornada de Liga porque su contrato de cesión le impide medirse al Real Madrid, sustituyó a Mosquera.

Solo unos minutos después, entraron Bruno Gama, Borges y Borja Valle, y el equipo recuperó la frescura que le faltó en el tramo final del primer tiempo.

En el 66, el extremo portugués protagonizó una gran acción por la banda izquierda y metió un pase de la muerte, pero Andone, muy forzado y con la izquierda, disparó fuera.

La entrada de Bruno Gama fue crucial. El futbolista luso dio la chispa que le faltaba a la ofensiva blanquiazul.

De hecho, en el minuto 71 marcó el primer gol del conjunto blanquiazul tras empalmar a bote pronto un centro preciso de Juanfran.

Siete minutos después, apareció Bruno de nuevo. En esta ocasión, para enviarle un centro a Luisinho, que el lateral remató de chilena, pero el esférico fue a las manos del ‘arquero’ inglés.

Y, cómo no, el portugués intervino de nuevo en el 86. El extremo centró, el portero no logró despejar la pelota correctamente y Borja Valle remató de cabeza, enviándola al fondo de la red y colocando así el resultado final. l