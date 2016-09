“Defensivamente estamos muy bien, es nuestra seña de identidad”

Después de aterrizar en Alvedro y poner los pies en Abegondo, Juanfran valoró el empate cosechado ante el Alavés. El lateral analizó el partido desde la autocrítica y admitió lo evidente, que el equipo está mejor en defensa que en ataque. Hasta la fecha, lleva dos goles a favor (ambos a balón parado) y no ha visto puerta en las tres últimas fechas.

“Ha sido un punto contra un equipo que trabaja bien. Es verdad que nos está costando mucho ofensivamente pero defensivamente estamos muy bien y es la seña de identidad del equipo. Creo que esta es la línea a seguir. En ataque, hay que intentarlo, tener ocasiones y romper la mala racha”, comentó el defensa del conjunto blanquiazul.

El Deportivo ha dejado la portería a cero en las dos salidas que ha hecho esta temporada, algo que destacó el ‘2’ del conjunto herculino.

“Otra vez la portería a cero es importante. El equipo es fuerte, nos hacen pocas ocasiones y me quedo con el trabajo de los delanteros y los mediapuntas. No todo es meterla. La pena es que no entre una”, lamentó el futbolista madrileño.

Para el lateral, la temporada será cómoda si el equipo mejora en ataque y conserva la solidez atrás. “A día de hoy, estamos defendiendo muy bien, concedemos poco, defendemos altos, agresivo. Somos muy solidarios, defendemos mucho, corremos mucho y somos complicados. Si mantenemos esa base y mejoramos en la parte ofensiva, tenemos que conseguir la permanencia de una manera solvente”, opinó.

Juanfran abundó sobre los problemas del Deportivo para ver puerta. “El equipo llega cerca del área, hasta tres cuartos lo hacemos bien y nos falta un punto de tranquilidad, el que tendremos cuando rompamos la mala racha, cuando le caiga una a Florin y la meta. Después, el equipo defiende muy arriba y, si seguimos así, los goles llegarán. Marlos nos dio buenos minutos, Ryan ha llegado con mucha ilusión y tiene cosas de buen jugador, y hay que seguir e ir a muerte con todos, no solo es cosa de los delanteros es de todos y tenemos que aportar en esa faceta”, apuntó el futbolista blanquiazul.

Esta semana con tres partidos, lo más probable es que el equipo rote. “No somos una plantilla muy amplia, pero hay jugadores que están jugando menos y lo pueden hacer bien. A mí, me gustaría jugar cada tres días con el Deportivo porque me encantan estas semanas. Además, jugar en casa, en Riazor, contra el Leganés, delante de nuestra gente... Queremos brindarles una victoria y luego nos toca el Calderón, un partido de altura”, sostuvo.

El Deportivo apenas tiene tiempo para preparar el partido. Su rival, el Leganés, jugó el pasado sábado a las 13 horas y ha disfrutado de un periodo más largo para ensayar la cita con los blanquiazules. Juanfran explicó que es algo que “se nota muchísimo”.

“Nosotros hemos llegado hoy, el Leganés lleva dos días preparando el partido, en su casa, nos han visto tranquilamente jugar a nosotros. Tampoco es que haya que quejarse, pero evidentemente están más frescos que nosotros. En cualquier caso, eso no va a ser excusa”, dijo.

Del Leganés, los deportivistas esperan algo similar a lo que vieron en Mendizorroza. “Es muy parecido al Alavés, organizado, solidario, arriba tiene jugadores que lo están haciendo bien y va a ser un partido muy duro. En la primera vuelta, los recién ascendidos van como un tiro y el Leganés, si sigue en esa línea, va a salvarse seguro”, pronosticó.

Juanfran elogió a Pablo Insua, que no jugará el partido salvo que los madrileños abonen la cláusula que figura en el contrato de cesión.



autocrítico

Pese a su buen partido en Mendizorroza, aseguró que tiene que mejorar. “Aún no estoy del todo preciso en la salida del balón, fallando ciertos pases que crean contragolpes. A mí me gusta ganar y este es un deporte colectivo. Si juego mal y ganamos lo firmo ya. El míster me da mucha confianza, tengo libertad y lo agradezco”, señaló.

Otro nombre propio que tocó Juanfran en la rueda de prensa fue el de Ryan Babel, con el que compartió un par de entrenamientos. Suficiente para valorarle. “En su día pagaron 20 millones por él y, cuando se paga eso, por algo es. Viene de estar parado y necesita su ritmo, se nota la pausa que tiene. Va a sumar seguro. Viene con ganas e ilusión. Es un jugador de categoría y estamos contentos”, zanjó.