Defensas de mentira

El encuentro del próximo sábado en Riazor entre Deportivo y Las Palmas augura muchas ocasiones y goles; no en vano, se miden las dos peores retaguardias en cuanto a número de goles recibidos en Primera División.

El Depor ha sufrido hasta la fecha 59 dianas o lo que es lo mismo, un promedio de 2,10 tantos por encuentro.



Su próximo rival, por su parte, solo ha encajado dos tantos menos, es decir 57, lo que arroja una media de 2,03 goles por cada 90 minutos de juego.

Porteros como Rubén Martínez, Tyton, Pantilimon, Chizchizola o Raúl Lizoain, así como el entramado defensivo por delante de ellos, no han sido capaces de aportar solidez a dos conjuntos que poseen muchos boletos para perder la categoría a final de curso.



Escasas ‘puertas a 0’

El sueño de todo entrenador, más si cabe en la élite, es mantener la puerta a cero en el mayor número de encuentros posibles.

La estadística refleja la elevada vulnerabilidad de los dos clubes que se enfrentarán el sábado en A Coruña.

El Deportivo es penúltimo en la clasificación de Primera División en cuando a partidos imbatido, con solo cuatro en esta campaña.



Por su parte, la UD Las Palmas no es mucho más seguro atrás, habida cuenta de que solo ha logrado no ver su puerta perforada en cinco ocasiones; el colista en esta faceta también lo es en la tabla clasificatoria: el Málaga de Roberto ha dejado su marco a cero solo tres veces.

En el partido de la primera vuelta entre Depor y Las Palmas en el estadio Gran Canaria los blanquiazules lograron imponerse por 1-3, mientras que en los dos choques de Copa del Rey entre ambos la lluvia de goles fue una constante. En la ida, el Deportivo perdió de modo estrepitoso 1-4, mientras que en la vuelta fue capaz de imponerse 2-3, rozando la gesta de igualar la eliminatoria.



Córners y remates

Por desgracia, el RC Deportivo encabeza diversos ránking relacionados con la endeblez defensiva en la Liga; según la cuenta de twitter @futbolavanzado, es el club de Primera que menos saques de esquina en contra precisa para ser objeto de un tanto, en concreto 19.25, mientras que Las Palmas es el decimoséptimo en la élite, con 24,83 córners.



La misma fuente revela que en los últimos diez minutos de cada encuentro los deportivistas de Riazor también tienen el dudoso honor de ser el equipo de Primera que menos remates rivales precisan para conceder, en concreto 4,14. Las Palmas es quinto en la Liga, con 12.50 chuts a puerta por gol.