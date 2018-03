David Vidal: “Tino lo está haciendo rematadamente mal”

A sus 67 años y después de haber ascendido en la pasada temporada al Lorca hasta la Segunda División, el entrenador gallego David Vidal disfruta de la vida en su residencia de Chiclana (Cádiz) al tiempo que se empapa de fútbol en sus horas de ocio.



Especialista consumado en situaciones límite como la que hoy en día vive el RC Deportivo en su intento por aferrarse a Primera División, este preparador que ha forjado su experiencia en los banquillos en modestos como el Logroñés, Rayo, Hércules, Murcia, Las Palmas, Lleida, Elche, Albecete o Lorca mantiene la fe en la escuadra herculina de cara al sprint final de Liga.



Aunque, eso sí, se muestra muy crítico con la labor del Consejo de Administración actual, con el rendimiento de la plantilla y con la falta de carácter de un equipo que no acaba de reaccionar.



¿Qué es de su vida?

Vivo en Cádiz, en Chiclana, como desde hace años, sigo haciendo lo que más me gusta, el submarinismo, la vida tranquila y aprovecho siempre que puedo para ver mucho fútbol. En lo deportivo estoy jubilado pero no retirado.



¿Cómo está viendo al Deportivo de La Coruña?

Está pasando muchos apuros y la verdad es que da pena porque ha perdido muchos partidos este año y no acaba de arrancar. Sus entrenadores han hecho muchos experimentos pero no acaba de funcionar nada.



¿Qué opina de Clarence Seedorf?

Han traído a entrenadores que no conocen la Liga, que han venido con 14 o 15 ayudantes cuando en el propio club podría haber personal cualificado para sacar la situación adelante. Hay cosas que llaman mucho la atención.



Pero han pasado tres entrenadores diferentes y la cosa no ha pintado mejor...

Pues no me meto en la labor de cada uno, ni Seedorf ni Cristóbal ni Mel. La dirección deportiva no ha estado acertada, de hecho se ha marchado y el Deportivo ha seguido dando bandazos. Equipos humildes como el Getafe, Leganés, Eibar o Girona no disponen de muchos medios pero tienen mucho todo más claro. Sus entrenadores controlan a los 25 jugadores y esto es la élite, el grupo tiene que ser fuerte.



¿Y qué opina de la gestión de la directiva de Tino?

Cuando un equipo va mal creo sinceramente que el presidente pasa a un segundo término. Aquí desde lejos, en Andalucía, llegaban mucho más a nivel mediático los logros que conseguía el Deportivo de Augusto César Lendoiro, que lograba títulos, peleaba en Europa, estaba arriba... La directiva de Tino Fernández lo está haciendo rematadamente mal.



También está limitado en el plano económico...

Correcto, pero equipos sin mucho dinero como Eibar o Getafe tampoco lo tienen.