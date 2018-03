Dan la batalla por perdida

El ‘jugador número 12’ del RC Deportivo comienza a dar síntomas de flaqueza en la recta final de una temporada que está convirtiéndose en una auténtica pesadilla para el entorno del club.

La inesperada victoria del Levante en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe ha dejado la permanencia a una distancia de cinco puntos, una desventaja a estas alturas de curso que se antoja muy complicada de salvar. Más si cabe para una escuadra como la coruñesa, que no logra sumar de tres en tres desde el pasado 9 de diciembre de 2017 (1-0 ante el Leganés).

Salvo alguna excepción aislada, los peñistas del RC Deportivo ya no creen en absoluto en el milagro de la salvación a pesar de que todavía disponen de diez encuentros (30 puntos en juego) para intentar salir de la quema del descenso a Segunda División.



Con independencia de la puntuación, los incondicionales herculinos no observan la implicación necesaria en la plantilla del Depor para obrar la recuperación.

José Manuel García Roel, presidente de la peña de Fene ‘Caña Derbas’, se muestra hastiado de la falta de combatividad de los futbolistas de su querido club. “Con estas ganas que estamos demostrando es imposible salir adelante, no tenemos la misma actitud que el resto de los equipos implicados en esta lucha”, dijo.

“Estamos descorazonados, esto es un desastre total y un sinvivir. La directiva es la mayor culpable”, agrega Carlos Carballal, presidente de la agrupación ‘Torcida da Cabaña’ de Carballo.



Otros aficionados impenitentes del cuadro coruñés apuntan a determinadas actuaciones como clave. Para muestra, un botón. Serafín Otero, de la asociación ‘Rías Baixas’ (Portonovo), piensa que el 2-2 en Riazor ante el Levante supuso el punto que marcó la decadencia.

Otros hinchas como Adrián Feal de ‘Al Sur de Riazor’ (Granada) estiman que el abultado tropiezo ante el Getafe en el Coliseum (3-0) allanó el camino a Segunda.



Origen psicológico

Muchos de los aficionados consultados por este diario ponen el foco en la incapacidad mental para salir del bache por parte de los jugadores.

Sergio Muñoz, de la agrupación ‘A Gaiteira’ subraya que “la razón de los males del equipo es psicológica, la falta de mentalidad y la incapacidad”.

Así mismo, la grada apunta a la falta de coraje que están exhibiendo los pupilos de Clarence Seedorf, sin el carácter necesario hasta el momento para sobrellevar la actual y delicada situación deportiva.