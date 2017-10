Cristóbal: “Tenemos que ser mucho más intensos y agresivos sin balón”

Solo tuvo tres sesiones para preparar el partido, una de ellas de recuperación tras la destitución de Mel y otra el mismo día del encuentro. La mano de Cristóbal Parralo aún no se ha podido percibir. El Depor repitió errores. Otra vez la fragilidad defensiva.

“Hemos salido con la intención de apretar arriba, con las líneas juntas y llevando la iniciativa ante un rival con mucha calidad técnica. Sin balón nos faltó intensidad, agresividad y valentía. Ha llegado el primero con una serie de errores, el segundo de una forma parecida, ha venido la expulsión, nos hemos intentado rehacer tras el descanso, el equipo ha sacado el orgullo, ha marcado, ha tenido ocasiones para empatar, pero al final ha hecho un esfuerzo muy grande, lo ha acusado y ha sido una derrota abultada”, comentó el nuevo técnico deportivista.

Cristóbal reprochó a Juanfran su expulsión. “La quiero comentar aparte, con el equipo. No puede suceder que nos quedemos con diez en una situación tan dura. Los compañeros con 0-2 han tenido que redoblar el esfuerzos y ahora hay que recuperarse para el lunes”, señaló.



Admitió que el partido le ha permitido sacar “muchísimas conclusiones, sobre todo de rendimiento, de carácter y para ver la personalidad de cada jugador. Eso te da una guía de por dónde pueden ir un poquito las cosas”.

“Vamos a intentar que no nos afecte el lunes. Con respecto al último equipo que jugó en Liga ha habido variaciones, tenemos una plantilla amplia y si va alguno justo entrará otro. Tenemos que ponernos rápidamente a corregir estas cosas, no podemos encajar tantos goles. Eso se consigue con trabajo, intentando que el equipo reaccione ante esta racha de encajar goles, debemos intentar ser mucho más sólidos”, apuntó.

“Apenas he podido trabajar, no quiero que sirva de excusa, pero sí que hay que analizar bien por dónde están viniendo los goles y ponerle remedio, intentar crecer en ese aspecto”, agregó.

De la titularidad de Tyton dijo que la decidió de forma consensuada con “el entrenador de porteros”.

E insistió en su comparecencia sobre las claves del partido, que no fue la expulsión: “La clave es que tenemos que ser mucho más intensos y agresivos sin balón, no podemos dar tantas facilidades”, sentenció.