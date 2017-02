Cristóbal Parralo coge las riendas a la espera de que se supla a Gaizka

El de ayer fue un día redondo para Cristóbal Parralo. El técnico del Fabril logró situar al filial en el primer puesto de la clasificación del grupo gallego de Tercera División y por la tarde-noche recibió la comunicación del club para encargarse de manera interina del banquillo del primer equipo hasta que llegue el técnico que sustituya a Garitano. Al cierre de esta edición, el equipo coruñés seguía avanzando en la contratación del nuevo entrenador. Si nada se tuerce, se confirmará su nombre en las próximas horas.



A la espera de esa confirmación, el Deportivo empezará a preparar la siguiente cita de la temporada, la del próximo jueves ante el Atlético de Madrid en el estadio de Riazor, con Cristóbal Parralo y su ayudante, Javier Manjarín, como técnicos y Julio Hernando como preparador físico del equipo.



La sesión comenzará a las 11.00 horas en la ciudad deportiva de Abegondo, treinta minutos después de que Gaizka Garitano se despida de los jugadores en el vestuario de esas mismas instalaciones.



Será la primera jornada de trabajo tras el 4-0 de Leganés ya que los blanquiazules tuvieron descanso el domingo a la vuelta de Madrid.



negociaciones

Después de acordar la rescisión del contrato de Gaizka Garitano, el Deportivo emprendió los contactos para incorporar al técnico que le suplirá en las últimas quince jornadas de la temporada con el claro objetivo de levantar el ánimo del equipo y mejorar los resultados para conseguir la permanencia, algo que es indispensable para que el club siga mejorando su salud económica.



El principal candidato a sentarse en el banquillo de Riazor es Pepe Mel, pero no está cerrado. Con el madrileño se han entablado negociaciones. Tiene el visto bueno del Consejo de Administración.



El madrileño cuenta con experiencia, algo que busca el club. Con 38 años debutó en Primera con el Tenerife en la temporada 2001-02. Después estuvo en Segunda con el Getafe, el Alavés y el Ejido. Al Rayo Vallecano llegó en 2006 en Segunda B y logró el ascenso al año siguiente. Desembarcó en el Betis en Segunda en 2011 y lo subió a Primera. Con el conjunto verdiblanco llegó a Europa. Fue despedido tras 15 jornadas de la temporada 2013-14, en la que el Betis acabó bajando.

Tras pasar efímeramente por el West Bromwich inglés, volvió al Betis en la campaña 2014-15, en la que el Depor estuvo a punto de firmarle en sustitución de Víctor Fernández. Al cuadro andaluz le devolvió a Primera en 2015, pero el curso pasado fue cesado tras 19 partidos.



Roberto Ríos, que ya le acompañó en el Betis, será su ayudante en el conjunto herculino si todo llega a buen puerto. Si no fuera así, el club peina el mercado de entrenadores en paro para encontrar alternativas. Han salido otros nombres que ya habían estado en la agenda deportivista en anteriores ocasiones. Es el caso de Sergio González, Raúl Caneda o Luis García Plaza.



La intención del conjunto herculino no es otra que cerrar la contratación del nuevo técnico de manera inminente justo en un momento de la temporada en que se acumulan los partidos. En poco más de quince días afrontará cinco compromisos: recibirá al Atlético, acudirá a Gijón para enfrentarse al Sporting y el miércoles siguiente recibirá al Betis en el partido aplazado por los desperfectos de Riazor.



En el feudo blanquiazul disputará tres partidos de manera consecutiva ya que, después del choque con los andaluces, el domingo 12 de marzo se medirá al Barcelona, y el 19 afrontará el derbi con el Celta.