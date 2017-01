Cristiano se alista de nuevo para buscar un récord ante el Granada

El Real Madrid recupera a Cristiano Ronaldo para recibir hoy al Granada, un partido en que los blancos querrán aumentar su récord a 39 partidos invictos y dormir seis puntos por delante del Barcelona, que juega un día más tarde ante el Villarreal, en partido correspondiente a la jornada 17 de LaLiga.

Así, los merengues, que aún tiene que disputar el encuentro aplazado ante el Valencia por el Mundial de Clubes, son conscientes que con una victoria ante los de Lucas Alcaraz dejarían toda la presión de lado de los de Luis Enrique Martínez, que tiene un exigente compromiso en campo del Villarreal. De paso, igualarían el récord de partidos invicto en el fútbol español, que posee precisamente el Barça desde la temporada pasada. Una vez superada la primera parte de la eliminatoria copera, el galo volverá a contar el delantero portugués Cristiano Ronaldo, que se perdió el último encuentro tras pactar un descanso con su técnico. Además, el conjunto granadino es uno de los rivales favoritos del luso y en la temporada 2014/15 marcó cinco de los nueve goles que el Real Madrid endosó al equipo nazarí.

Otro de los que presumiblemente estará en el once titular será James Rodríguez. A la baja de Lucas Vázquez, dueño del extremo derecho en los últimos encuentros, se suma la gran actuación que cuajó el colombiano ante el Sevilla. Inauguró y cerró el marcador ante los sevillistas (3-0) y volvió a reivindicar más protagonismo dentro del equipo de ‘Zizou’ y sus ganas de triunfar en el Real Madrid pese a los rumores de su posible salida.

También se espera la vuelta al equipo titular del francés Karim Benzema, quien no disputó ni un minuto del primer encuentro de 2017 por la carga de partidos que se avecinan entre Copa y Liga. Además, Isco Alarcón, que sustituyó a Marco Asensio ante el Sevilla, también podría salir de inicio. En defensa, no estará el sancionado Sergio Ramos ni Pepe, que sigue lesionado, igual que Mateo Kovacic.

Por su parte, el Granada viaja a la capital de España sin tenerlas todas consigo, ya que ha perdido en 19 de sus 22 visitas al Santiago Bernabéu. En lo que va de curso, tan sólo han conseguido una victoria ante el Sevilla y no parece que el coliseo blanco sea el mejor escenario para romper su mala racha.

Los andaluces recuperan a Jon Toral, pero son baja Dimitri Foulquier, Isaac Cuenca y Matthieu Saunier. n