Crecerse en la adversidad

Demasiado bonito para que fuese cierto. La plantilla del RC Deportivo era todo un lujo para afrontar la temporada 16-17 para un equipo acostumbrado a sufrir, que lleva en su ADN la capacidad para sobreponerse a sonados varapalos.

A menos de una semana para el cierre del mercado, un ‘rivaldazo light’. Los cañones del Arsenal han disparado la alarma en el deportivismo con la marcha de Lucas Pérez, su jugador estrella, a cambio de un total de 20 millones de euros. El atacante coruñés, autor el pasado ejercicio de 17 goles y 10 asistencias, deja un vacío en el vestuario de Riazor que no será sencillo de reemplazar.

Sin embargo, con la relativa tranquilidad sobre Sidnei, el Deportivo no debe desaprovechar la oportunidad de competir esta tarde-noche en el campo del Betis, un escenario bastante propicio para sus intereses, donde no sucumbe desde 2005.

Los blanquiazules deben hacer de tripas corazón para puntuar en el Benito Villamarín y de este modo comenzar a cimentar la permanencia, su objetivo real para esta campaña.

Gaizka Garitano ha desplazado a Sevilla a diecinueve hombres —todos los disponibles, excepto Lucas—, debido a los últimos movimientos en los despachos en la noche de ayer.

El míster vasco, con la relativa tranquilidad de los tres puntos conquistados en el estreno liguero ante el Eibar, afronta la contienda ante el Betis con ambición y con el firme deseo de corregir los errores tácticos cometidos el pasado viernes en Riazor.

A lo largo de la semana ha incidido en pulir los defectos técnico-tácticos y optimizar los recursos en la estrategia.

El preparador deportivista pondrá en liza un once bastante similar al que se alzó con el triunfo ante los ‘armeros’, con variantes en la parcela ofensiva.

Bajo palos formará de nuevo Germán Lux, reforzado anímicamente tras haber sido uno de los más destacados en la primera jornada del campeonato.

En la retaguardia actuarán desde el primer minuto los mismos que frente al Eibar, es decir, un eje central compuesto por Albentosa y Sidnei, flanqueados en la derecha por Juanfran y en la izquierda por Fernando Navarro. Todos ellos tendrán la complicada misión de anular a un exdeportivista con mucho veneno como Rubén Castro.

En la sala de máquinas de la escuadra herculina repetirán el ‘goleador’ Pedro Mosquera y el brasileño Guilherme, mientras que los costados le corresponderán a Bruno Gama y a Emre Çolak, con libertad de permuta y tal vez a pierna cambiada para perfilarse buscando el disparo a gol.

El encuentro supondrá el estreno del turco, ex del Galatasaray, en compromiso oficial con los coruñeses.

El primer fichaje de los herculinos esta temporada no dispuso de minutos de juego el viernes 19 pero está llamado a ser importante en el engranaje ofensivo del club. En el capítulo ofensivo Fayçal compaginará esfuerzo, presión defensiva y conexión con el punta nato, un Florin Andone que recoge el testigo dejado por Lucas Pérez para asentarse de lleno en la titularidad.

El internacional rumano, artífice de 21 dianas el año pasado en Segunda División, demostrará de qué está hecho y a buen seguro que responderá si logra trasladar al verde las excelentes sensaciones que está brindando en los entrenamientos.

En el banquillo de la suplencia el míster coruñés se reserva a hombres que pueden ser fundamentales con el paso de los minutos, como Borja Valle, Carles Gil, Luisinho o Celso Borges.

Enfrente, el Deportivo se topará con un rival herido tras el 6-2 cosechado en el Camp Nou en el arranque de la Liga; pese a la ambición del nuevo proyecto comandado por Gustavo Poyet, los béticos exhibieron una gran fragilidad y dependencia anotadora del de siemper, el canario Rubén Castro, el hombre a seguir para la defensa coruñesa.

Los verdiblancos desecharán el sistema con cinco defensas que emplearon para su visita al vigente campeón para abanderar uno más clásico, con la entrada de Dani Ceballos en el centro del campo y de Joaquín en el carril derecho. El paraguayo Tony Sanabria será otra de las referencias ofensivas.

Poyet ha citado por primera vez a uno de sus refuerzos, el atacante ucraniano Roman Zozulya, que no viajó a Barcelona. Por lesión, será baja el medio francés Jonas Martin —de 4 a 6 semanas—, cuya lesión ha acelerado la contratación del centrocampista serbio Darko Brasanac.

Será un partido a priori muy equilibrado en el que el Deportivo podría dejar a seis puntos a un rival directo en este curso antes de un parón liguero que le vendrá de perlas a Gaizka Garitano para afinar la puesta a punto con el jugador que pueda llegar para suplir a Lucas Pérez.