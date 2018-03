El Córdoba se aferra a la salvación y frena al Lugo

El Córdoba ganó 1-0 al Lugo con un gol de Sergi Guardiola a diez minutos del final, después de jugar con uno más casi toda la segunda mitad por la expulsión del visitante Fede Vico, con lo que se queda a siete puntos de la salvación, que ahora marca el Alcorcón, y frena a los lucenses en sus aspiraciones de ascenso.

El equipo de José Ramón Sandoval, aunque sigue antepenúltimo, con 28 puntos, sumó su tercer triunfo seguido en un partido que dominó de principio a fin y que debió ganar con mayor holgura ante un conjunto gallego que sólo se dedicó a defender, sobre todo después de quedarse con diez al inicio de la segunda parte.

En la primera parte apenas hubo ocasiones, con un Córdoba al ataque, pero sin llegar con peligro a la portería del excordobesista Juan Carlos.



De hecho, la acción más relevante fue del Lugo, cuando el cordobés Fede Vico en una buena apertura de banda a banda sirvió a Kravets, cuyo centro merodeó el área blanquiverde y acabó en córner.

La mejor opción de los locales llegó poco después, antes del cuarto de hora de juego, cuando Aythami cabeceó a la red un preciso centro del serbio Sasa Jovanovic, pero el canario estaba en fuera de juego y el gol fue anulado.

El Córdoba fue incrementando su dominio con el paso de los minutos, hasta meter a los gallegos en su área, pero siempre le falló el último pase para poder abrir el marcador ante un Lugo nulo ofensivamente.



La segunda parte empezó con la expulsión de uno de los dos cordobeses del Lugo, Fede Vico, que al minuto de la reanudación vio su segunda amarilla y dejó en inferioridad a los lucenses. A los cinco minutos, el Córdoba marcó por medio de Sergi Guardiola, aunque de nuevo el tanto fue anulado por fuera de juego.

El asedio de los blanquiverdes fue a más y se acrecentó desde la entrada del utrerano Reyes, que pudo abrir el marcador en el ecuador de este periodo, si bien una buena mano de Juan Carlos lo evitó.

Los gallegos sólo defendían, se conformaban con un empate que no le valía a un Córdoba que metió a otro delantero, Jauregi, y quitó a un defensa para afrontar los veinte minutos finales.

Los cordobeses buscaron con ahínco un tanto que llegó a diez minutos del final, tras una perfecta asistencia de Reyes que llevó a la red Sergi Guardiola en la boca de gol.



Jovanovic pudo sentenciar dos minutos después, pero su disparo lo repelió un poste y luego Reyes tuvo un par de acciones para marcar a la contra, pero no definió bien, aunque al final al Córdoba no le hizo falta para amarrar su tercera victoria seguida porque los gallegos no pusieron en aprietos a los locales.