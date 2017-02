Competición sanciona a Garitano, Joselu y Babel por sus declaraciones contra los árbitros

El pasado 13 de diciembre dimos cuenta de la denuncia presentada por el Comité Técnico de Árbitros (CTA) contra el entrenador del Depor, Gaizka Garitano, y los jugadores Joselu y Babel por sus declaraciones contra los árbitros.

Pues bien, IUSPORT ha sabido que los tres han sido sancionados por Competición con sendas multas de 1.500 euros a cada uno.

Recuérdese que Gaizka Garitano hizo unas declaraciones al final del partido contra el Real Madrid en las que, a propósito del tiempo de alargue decidido por el árbitro Jaime Latre, manifestó: “Parece que no se acaba hasta que marcan. Ha dado cinco minutos, pero pudiese haber dado tres o cuatro más hasta que hubiesen marcado".

Por su parte, Joselu Mato, delantero del Deportivo, tras el mismo partido, lamentó que sus dos goles al Real Madrid no sirvieran a su equipo para puntuar (3-2) y añadió que el árbitro del partido, Jaime Latre, no expulsó al brasileño Danilo en una acción con el holandés Ryan Babel con 1-2 en el marcador "porque es complicado echar a un jugador" local en el Bernabéu.

A los 79 minutos de partido, Danilo, que era el último defensa blanco, le arrebató el balón a Babel en la frontal del área para evitar que se quedara solo ante Keylor Navas y el árbitro dejó seguir la acción sin señalar falta, una acción que podía haberle costado la expulsión al defensa blanco cuando el Deportivo estaba por delante en el marcador.

"La (jugada) de Babel marca un poco el partido, con el marcador a nuestro favor, no la pita porque si no tendría que dejar al Madrid con diez y en el Bernabéu es complicado echar a un jugador del equipo local. Pero no nos podemos quedar solo con eso, sino con lo bueno que hicimos, y pensar en Osasuna", apuntó Joselu el día después del partido ante el conjunto blanco.

Recordemos que fue un encuentro que al que el Real Madrid le dio la vuelta en la recta final con un tanto de Mariano y otro posterior de Sergio Ramos ya en el descuento.

Por último, Babel manifestó: "La influencia que tiene el Real Madrid sobre los árbitros es algo que no se puede explicar. No la pitan, falta y expulsción, porque expulsar a Danilo habría sido dejar al Real Madrid con 10 y eso es complicado"

Y luego en Twitter añadió: "Has visto en tu carrea árbitros tan horribles. La mejor Liga del mundo se llama ..."