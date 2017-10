Cómoda victoria del Silva

Partido cómodo para el Silva ante un Arenteiro que vio como su rival marcaba tres goles en sus tres primeras llegadas. Pedrito, Cañi (de penalti) y Movilla dejaron el choque visto para sentencia antes del descanso.

Sin Michi Leal, Sin Kata Sicardi, sin Gabriel Dias. Sin tres de los más habituales del Silva en la medular en las once primeras jornadas. Javier Bardanca, entrenador del líder de la Tercera División, se vio obligado a realizar variaciones en su once inicial con respecto a las últimas jornadas y ha apostado por un centro del campo formado por Diego Fernández y Jorge Callón, titulares también en la jornada anterior ante el Villalonga, y por Cardelle y Rebollo, en el centro de la zaga. Los laterales de inicio fueron los habituales Brais Lema y Jacobo Lazcano, en derecha e izquierda, respectivamente. Cañi, el pichichi de Tercera, repitió en una de las bandas en el ataque silvista, pero ni Real ni Marcos Gómez, de la partida ante el Villalonga, salieron ante el Arenteiro. Pedrito y Douglas acompañaron a los habituales Cañi y Movilla en la parcela más avanzada del Silva.



Por su parte, el Arenteiro, una de las grandes revelaciones del inicio de temporada en Tercera, también realizó movimientos con respecto a la última jornada, en la que perdió en casa (1-2) contra el Choco. Adrián Padrón, mediocentro el pasado fin de semana, regresó al centro de la zaga para formar pareja con el referente Dani Portela. Entraron al once inicial el centrocampista Borja Fernández, ex del Barco; e Iker Hurtado, la pasada campaña en Villalonga y Estudiantil, así como Adil, también ex del Barco, de fuera de la convocatoria a titular directamente en el centro del campo.

En la primera llegada al área contraria del Silva, primer gol de la mañana en Grela 1. Pedrito trató de acomodarse cerca del borde del área hasta conseguir sacar un disparo que sorprendió a Macía colándose hasta el fondo de las mallas. Un penalti de Dani Portela en el ecuador del primer acto le permitió a Cañi, máximo goleador de la liga, firmar el 2-0 desde los once metros. La eficacia del Silva fue total en la primera mitad. En su tercera llegada al área del Arenteiro, tercer gol del equipo que entrena Javier Bardanca. Golazo de Movilla para firmar el 3-0 que dejaba el choque prácticamente visto para sentencia. Hasta el descanso, doble cambio del Arenteiro retirando a los dos mediocentros titulares y 3-0.

El segundo acto empezó movido, con el gol del Arenteiro (3-1) obra de Iker Hurtado con remate desde el área pequeña, ocasión de Igor para anotar el 3-2 en el minuto 55, un mano a mano de Real que detuvo Macía evitando el 4-1 y la expulsión con roja directa del visitante Adrián Padrón en el minuto 68.

En superioridad numérica el Silva controló el partido hasta que en el minuto 83 Álex Matos anotó el definitivo 4-1 que significaría la sentencia. l