El Club del Mar no pudo subirse al liderato

Al final no hubo cambio de líder al final de la primera vuelta, ya que el Club del Mar no aprovechó el descanso de A Coiramia y dejó escapar un punto, al perder por la mínima (5-4) frente al Deportivo Ciudad, que le habría catapultado a la primera plaza de la tabla clasificatoria.



El equipo del Atlético Os Castros perdió por una sola partida de diferencia frente al Caranza ferrolano; en este resultado influyo notablemente el ‘hat-trick’ de la pareja formada por Lobo y Manolo.

El Godello dio buena cuenta (6-3) de un Abelleira (6-3) que no se empleó a fondo debido a que los de casa estaban celebrando una comida de confraternidad.



Por parte del Muramús, que perdó por 3-6 ante el Cadenas, cabe destacar la mala tarde de la pareja Brañas-Manu, que de 12 chicos solo ganaron uno.

En el enfrentamiento entre el Linde y el Vioño tambien cedieron lo locales por un claro 3-6, y siguen perdiendo la confianza del año pasado, en el que resultaron campeones.

Por último, el Os Mariñeiros venció por un claro 7-2 al Casino, con ‘hat-tricks’ de la duplas compuesta por Jorge y David y Gelín-Miguel.