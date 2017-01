El club intensifica sus esfuerzos para una llegada inminente

La lesión de última hora de Bruno Gama, el contratiempo de Carles Gil y la más que probable cesión de Borja Valle, tras la marcha de Babel, han dejado al Deportivo con lo puesto en bandas para afrontar la doble competición liguera-copera en este mes de enero plagado de partidos.

La Secretaría Técnica de Richard Barral ha puesto a funcionar su maquinaria al máximo de potencia para dotar a la escuadra de Gaizka Garitano de más efectivos en sus costados.

La idea inicial del club es la de incorporar a dos futbolistas de calidad y que lleguen en condiciones de competir desde el primer día.

En principio, el primero de ellos podría desembarcar en A Coruña antes del duelo de mañana de Copa del Rey frente al Alavés, para poder ser incluso convocado de cara al sábado, ante el Villarreal en Riazor.

Uno de los nombres que están sonando con más fuerza en este mercado invernal está siendo el del extremo galo, ex de Chelsea y Rayo Vallecano, Gael Kakuta.

El extremo de 25 años se encuentra en estos momentos en la Liga china, a las órdenes de Manuel Pellegrini en las filas del Hebei Fortune.

El jugador francés estaría ya cansado de una competición de muy poco calado a nivel deportivo, por lo que ha trasladado a su agente la idea de regresar al fútbol del viejo continente.

El Deportivo no es ni mucho menos el único interesado en hacerse con sus servicios, toda vez que el Celta de Vigo de Felipe Miñambres (coincidió con el jugador en Vallecas) pretende también reforzarse en enero con este conocedor de la Liga.

un 'tapado'

Fuentes cercanas al propio RC Deportivo han desvelado el posible interés en un jugador que todavía no ha trascendido a los medios de comunicación y que podría estar en la ciudad de A Coruña en las próximas horas, ya listo para ejercitarse con sus nuevos compañeros.

El perfil deseado es el de un centrocampista polivalente, capaz de desenvolverse con soltura por ambas bandas y en la mediapunta.

Desde el mes de noviembre el RC Deportivo ha venido trabajando con nombres propios que figuran en su lista de futuribles: futbolistas como Denis Cheryshev, Kiyotake, Correa, Deulofeu, Sergio Araujo, Adel Taarabt o Adrián López han sido relacionados con el club de la Plaza de Pontevedra, que ahora debe mover ficha para decidirse, siempre en función de las consabidas limitaciones económicas con las que trabaja el club coruñés.

La llegada de nuevos jugadores está condicionando también el capítulo de las salidas, puesto que Borja Valle tiene apalabrado un préstamo con el Elche, que no se hará efectivo hasta que se encuentre a un sustituto para el atacante berciano.

Otro que podría dejar el proyecto herculino, aunque con menos opciones, es el mediocentro Álex Bergantiños, que no cuenta para el técnico y que dispone de propuestas hasta de EEUU. n