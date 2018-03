Cien días de soledad

El empate del pasado sábado contra la UD Las Palmas agravó aún más la crisis de resultados de un Deportivo que ya acumula cien días sin conocer la victoria. Tres meses y nueve días sin que la escuadra blanquiazul haya sido capaz de acabar un encuentro con los tres puntos en su bolsillo.



En total, son catorce los partidos que los blanquiazules encadenan sin saborear el triunfo. Una racha que ha hundido al equipo coruñés en la clasificación, puesto que tan solo ha sido capaz de sumar cinco de los últimos 42 puntos. Es decir, el 11,9% del total.



Cinco empates y nueve derrotas. Además, con tan solo ocho goles a favor y habiendo encajado 33, lo que ofrece un preocupante desequilibrio entre el aspecto ofensivo y el defensivo. A los herculinos les cuesta un mundo ver puerta y, sin embargo, encajan con mucha facilidad.



La última alegría

El 9 de diciembre de 2017, los herculinos ofrecían la última alegría a sus aficionados. Un gol de Adrián López en el minuto 24 daba los tres puntos al cuadro blanquiazul, dirigido por Cristóbal Parralo en aquel momento. Aquella victoria permitía a la escuadra blanquiazul, que ocupaba el decimoséptimo puesto de la clasificación, aventajar en tres puntos al Alavés, que era el conjunto que marcaba el descenso.



Sin embargo, la satisfacción duraría muy poco, ya que el Deportivo despediría 2017 con dos derrotas muy duras, el 4-0 en el Camp Nou frente al Barcelona, que pudo terminar en una goleada aún mayor si Messi no hubiera estrellado dos balones a los postes y Rubén no le hubiera parado un penalti, y el 1-3 en el derbi con el Celta en Riazor, un día antes de Nochebuena.



Tras el parón de Navidad, el cuadro herculino retomó la competición con unos números nefastos, ya que todavía no sabe lo que es ganar en 2018.



El primer encuentro del año se saldó con un empate en Villarreal (1-1). Pero, de nuevo, la alegría duró poco, ya que los blanquiazules encajaron dos derrotas consecutivas en las siguientes jornadas, ante el Valencia en Riazor (1-2) y un sonrojante 7-1 en el Santiago Bernabéu, con bajada de brazos de los herculinos en el segundo tiempo.

A la siguiente semana, en un duelo clave para su futuro, el Depor no era capaz de pasar del empate en casa ante el Levante (2-2). Un resultado al que le siguió otra humillación, un 5-0 en San Sebastián que provocó el despido de Cristóbal y el fichaje del tercer técnico de la temporada, el holandés Clarence Seedorf.



Pero la llegada del preparador neerlandés no varió la situación de la escuadra deportivista, que sigue sin mostrarse capaz de reencontrarse con el triunfo y registra unos números muy preocupantes.

Espanyol, Eibar y Las Palmas son los únicos adversarios con los que ha sido capaz de sumar un empate, habiendo perdido con el Betis, el Alavés, el Getafe y el Girona.



La próxima jornada, los coruñeses visitan el Wanda Metropolitano, un estadio, a priori, muy complicado para conseguir su primer triunfo del presente año.