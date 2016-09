Cerrojo contra los leones

El parón liguero para el Deportivo llega a su fin y de nuevo el balón echará a rodar hoy a las 20.30 horas en Riazor. La visita de un Athletic de Bilbao que todavía no conoce la victoria, tras sendas derrotas ante Barcelona y Sporting de Gijón, hace suponer que los leones llegarán con ganas de morder en su visita al estadio herculino. Una plaza en la que llevan diez años sin ganar, estadísticas que quieren hacer trizas a base de zarpazos.

Para contracorrestar los envites de un equipo necesitado de sus tres primeros puntos, Gaizka Garitano probó durante esta semana dos esquemas en Abegondo. El 4-4-2, plan conocido para el aficionado blanquiazul. Línea de cuatro con la única novedad en la derecha de Luisinho, Carles Gil, en detrimiento del lesionado Bruno, una medular completada por Celso Borges, Mosquera y en el ala izquierda Fayçal, y Joselu como novedad en el ataque acompañando a Florin Andone.

El otro esquema, un nuevo dibujo: el 5-3-2. Defensa de cinco, con tres centrales (Albentosa, Arribas y Sidnei, este último como líbero), y dos carrileros (Juanfran y Luisinho). Centímetros para contrarrestar el poderío del Athletic de Bilbao a balón parado. En la medular trío de ases. Tras dos duelos como titular Guilherme cedería su puesto a Borges, de los fijos la campaña pasada, que acompañaría en el centro a Mosquera. Dos especialistas en la destrucción del juego, que buscarían cortocircuitar la sala de máquinas del Athletic. Otra opción de cerrojo para el ataque rojiblanco. A ellos se sumarían Fayçal Fajr, más libre para moverse sobre el verde, crear juego y conectar con una dupla novedosa en el ataque, la formada por Joselu, la gran esperanza tras la marcha de Lucas Pérez, y Florin Andone.



dos arietes de inicio

El delantero del Stoke City, que llegó sobre la bocina en el mercado veraniego, estrena convocatoria y puede ser titular junto al internacional rumano. Dos estilos de arietes muy distintos en el once: Florin un jugador de buscar los espacios y Joselu, un delantero centro puro, y un rematador nato. Doble amenaza para la zaga bilbaína.

También entrará por primera vez en la lista de convocados para un encuentro liguero Marlos Moreno. El punta colombiano dispuso de minutos casi al término del partido clasificatorio para el Mundial de 2018 en la derrota de su selección ante Brasil (2-1), tras terminar inédito en la victoria ante Venezuela.

El ariete se incorporó el viernes a los entrenamientos, al igual que Celso Borges, también en la lista de elegidos ante el Athletic. El internacional por Costa Rica es candidato a volver a la titularidad, tras una destacada actuación con el combinado ‘tico’. En el once inicial en los dos encuentros, participó en sendas victorias ante Haití y Panamá.

Alejandro Arribas, inédito de momento en Liga, disfrutará de los primeros minutos sobre el césped, si se confirma la elección del esquema 5-3-2 de Garitano. El defensa blanquiazul se erigió como titular en la zaga el curso pasado gracias a sus 31 encuentros y 2.736 minutos. Una oportunidad para el central madrileño de ganarse la confianza del técnico vasco, que de momento ha dado la alternativa a Sidnei y Albentosa.

Las opciones de jugar de inicio son más claras para Luisinho en el carril zurdo, aunque en este caso el luso ya tuvo un protagonismo, saliendo desde el banquillo, ante Eibar y Betis.



baja por precaución

Bruno Gama no estará ante el Athletic de Bilbao. El futbolista luso, aquejado desde hace más de una semana de un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha, se quedó fuera de la lista de convocados por precaución.

El centrocampista de Vila Verde, al margen durante varias sesiones y realizando trabajo con el readaptador, se fue incorporando paulatinamente al entrenamiento con sus compañeros. No obstante, los servicios médicos del Depor no quieren forzar la máquina, y menos en una zona tan delicada como la rodilla, y el luso verá hoy el encuentro desde la grada. Tampoco estará Navarro, que sigue lesionado debido a un edema muscular.

Paradójicamente, ambos habían sido titulares en los dos primeros encuentros ligueros, y en el caso del lateral catalán, jugándolos de forma íntegra.

Por su parte, el Athletic llega a un estadio maldito para sus intereses en los últimos diez años. Con la baja confirmada de Aketxe, lesionado de larga duración, éste podría ser el once de Ernesto Valverde: Iraizoz; De Marcos, Bóveda, Laporte, Balenziaga; San José, Beñat; Williams, Raúl García, Susaeta; y Aduriz.

Bajo la supervisión del colegiado Estrada Fernández, el Deportivo busca hoy a partir de las 20.30 horas en Riazor seguir invicto, lograr los tres puntos y confirmar que su feudo es inexpugnable para los leones.