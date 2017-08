El Cerceda se gusta en Guijuelo

El Cerceda consiguió sus primeros puntos de la temporada en el campo del Guijuelo y lo hizo en un auténtico partidazo que terminó con 0-1 en un marcador que pudo ser mucho más abultado.

Dotado de futbolistas con mucha experiencia en la categoría, el Guijuelo demostró ser un equipo duro y difícil de batir, pero el Cerceda tomó ventaja en el marcador muy pronto. Un centro de Dani Ponce desde la banda derecha con la zurda habilitó a Gorka Luariz para que, en el minuto 5, batiese a Kike Royo, el jugador más destacado de los salmantinos, con un remate con la derecha que entró a la izquierda del portero.

Antes del 0-1 el Cerceda ya pudo tomar ventaja. El equipo de Tito Ramallo entró al partido muy enchufado y en ningún momento dio la sensación de que estuviese jugando en uno de los campos más incómodos de la categoría. En el minuto 2, Dani Ponce entró en el área y se metió hasta la línea de fondo; cuando se disponía a fusilar apareció un defensa para desviar la bola a córner. En ese saque de esquina remató Hugo Rama obligando a intervenir a Kike Royo para tocar el balón y mandarlo al travesaño. El propio Hugo (min.4) puso un centro para Axel, que cabeceó ligeramente alto.

Con 0-1 en el marcador, al Guijuelo no le quedaba otra que activarse para reaccionar. En el minuto 14 Raúl Ruiz completó el primer remate del conjunto local pero su finalización fue defectuosa. El cuadro salmantino continuó intentándolo mediada la primera mitad con un disparo de Manzano. Poco después (min.30) Luque obligó a intervenir a Magu en su primera gran parada de la tarde. La última ocasión clara del Guijuelo en el primer tiempo y en lo restante de encuentro fue en el minuto 36, cuando Jonathan soltó un buen disparo que resolvió a la perfección Magu. El 0-1 se mantuvo hasta el descanso.

En la segunda parte el Cerceda fue netamente superior al Guijuelo, tanto a nivel de juego como de situaciones de gol. A medida que transcurrían los minutos y al equipo local le entraban las prisas, más superior se sentía la escuadra de Tito Ramallo.

Ya en el minuto 48 el Cerceda estuvo a punto de firmar el 0-2, pero la buena jugada individual de Luariz no terminó con remate certero de Juanmi, que llevó el balón a cerca de la cruceta cuando el banquillo visitante ya cantaba gol.



Importantes

Luariz se peleó con toda la defensa local durante todo el partido y el Cerceda encontró más seguridad defensiva, fundamentalmente en el juego aéreo, con la entrada del capitán Pablo Agulló tras el descanso. Los últimos veinte minutos de partido fueron de claro dominio rojiblanco y se echó de menos algún gol más para no pasar apuros en los últimos instantes.

Una buena jugada de Axel por la banda derecha (min.70) acabó con un pase para Hugo Rama, que remató provocando un paradón impresionante de Kike Royo. Axel (min.71), solo en el punto de penalti, estuvo a punto de marcar de cabeza. Dani Pedrosa (min.75) probó en un saque de falta, pero de nuevo reaccionó bien el cancerbero local. Precisamente Axel y Pedrosa, un con centro y otro con cabezazo (min.77), fueron protagonistas de la penúltima gran ocasión del Cerceda. La última, de Hugo Rama en el minuto 78, fue un disparo raso a la izquierda del portero.

El partido se durmió con el 0-1 para un Cerceda pese a la incertidumbre que generó hasta el pitido final un marcador tan ajustado. El club cercedense siempre recordará el Municipal de Guijuelo por haber conseguido allí su primera victoria en Segunda División B. Gorka Luariz ha marcado el primer gol en la historia del Cerceda en Segunda B. l