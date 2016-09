El Celta regresa a la competición europea con un trabajado empate

El Celta de Vigo regresó al ‘Viejo Continente’ diez años después con un trabajado empate (1-1) ante el Standard de Lieja en la primera jornada de la fase de grupos de la Europa League, un punto que sirve a los celestes para levantar el vuelo tras tres derrotas consecutivas en el Campeonato Nacional de Liga.

El equipo dirigido por el ‘Toto’ Berizzo fue de menos a más, llevó la iniciativa y no renunció al ataque pese a la resistencia de los belgas. Los gallegos, tímidos al comienzo, marcaron la pauta en la segunda mitad, cuando buscaron con insistencia un gol que les hubiera dado la primera victoria de la temporada.

No llegó ese segundo tanto, pero sí el primero en la competición europea de esta temporada, que llevó la firma del italiano Giuseppe Rossi. Al segundo partido tras su debut, el italiano recuperó la sonrisa con un disparo de casi 30 metros que sorprendió al conjunto local, en una nube por su excelente arranque.

El Standard de Lieja, muy vertical en tres cuartos de campo, se adelantó en el marcador a los tres minutos tras una pérdida de David Costas en el centro del campo. El error entregó el cuero a Dossevi, que firmó una gran jugada individual para batir a Sergio Álvarez con mucha clase y sutileza.

Tras equilibrar fuerzas en el electrónico, el juego se tranquilizó hasta la última jugada del primer acto, cuando Raman falló solo en el segundo palo. Antes, el ‘Tucu’ Hernández pidió penalti en un agarrón cuando corría el minuto 18 del asalto inicial.

En la segunda mitad, con el Celta más capacitado, el equipo olívico dispuso de su mejor ocasión en la cabeza de Roncaglia tras un sensacional remate que se fue fuera por muy poco. A partir de ahí, tanto unos como otros prefirieron respetar lo que habían conseguido hasta el momento y rebajaron sus pretensiones.

Así se alcanzó el final del duelo, con un primer punto para el Celta en una temporada que no ha comenzado como soñaban. Tres derrotas en Liga, la alargada sombra de Nolito ronda por Balaídos y la lesión de Orellana ha terminado de complicar las cosas para un Celta que mira al Osasuna con la intención de estrenarse por fin este domingo.