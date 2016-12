El Celta pasa con lo justo

Un solitario tanto del internacional chileno el ‘Chelo’ Díaz a la media hora de partido dejó sin opciones al UCAM Murcia de dar la campanada en su visita al campo de Balaídos en el último partido de 2016 para los dos equipos.

El de superior categoría había conseguido un gol de renta en el encuentro de ida de la eliminatoria de dieciseisavos de final y completó la faena delante de sus aficionados.

Berizzo, que ha pedido refuerzos, presentó un once en el que mantuvo la estructura del que habitualmente juega en Liga a pesar de la diferencia de categoría entre el Celta y el penúltimo clasificado de Segunda División. Sí hubo novedades en ataque con la suplencia de jugadores importantes para el técnico argentino en Liga como Iago Aspas o Guidetti.

Un libre directo ejecutado por el ‘Chelo’ desequilibró la balanza. El UCAM no pudo reponerse, aunque no le perdió la cara al partido y tuvo oportunidades para, al menos, meterle el miedo en el cuerpo a los vigueses (le habría valido un 1-2).