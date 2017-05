El Celta-Madrid que fue aplazado se jugará el día 17 a las nueve de la noche

El duelo aplazado entre el RC Celta y el Real Madrid en el estadio de Balaídos, correspondiente a la vigésima primera jornada de LaLiga, se disputará finalmente el miércoles 17 de mayo a las 21.00 horas, según ha informado LaLiga.



El partido estaba previsto inicialmente para el domingo 5 de febrero, pero el Concello de Vigo suspendió el evento el día anterior debido al “peligro” por los desprendimientos de la cubierta del Estadio Municipal de Balaídos, fruto del temporal que azotaba en esos días la costa de Galicia.



De esta manera, el encuentro, que será televisado en directo por el canal Movistar Partidazo, se disputará en medio de la penúltima y de la última jornada de competición y se antoja decisivo para la conquista del título de Liga, una pugna que involucra a los conjuntos del Real Madrid y del Barcelona.

El conjunto de Zinédine Zidane continúa luchando por el título liguero, mientras que los gallegos ya no se juegan nada en términos clasificatorios.



Guidetti no pierde la fe

John Guidetti, futbolista del Celta de Vigo, reconoció que el 0-1 con el que viajará el Manchester United a Old Trafford les pone “muy difícil” la eliminatoria, pero al mismo tiempo subrayó que “no es imposible” lograr el pase a la final.



“Ha sido un partido difícil. Los dos equipos defendimos muy bien y un gol de Rashford de falta desequilibró el partido. Luego, en los últimos quince minutos ellos se dedicaron a perder tiempo. Está difícil pero no imposible”, comentó.



El atacante consideró que su rival no ha sido mejor que el Celta en el primer partido, y aventuró que dentro de una semana tendrán “muchos más espacios” porque el equipo de José Mourinho tendrá que atacar más.