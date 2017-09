El Celta se deja empatar en los minutos finales

El Celta no pudo vencer al Girona en el primer encuentro de la séptima jornada liguera a pesar de que dispuso de ocasiones para marcar incluso más goles, pero la endeblez defensiva lastró a los de Unzué desde el principio.

Los errores defensivos determinaron el festival de goles en un choque de ida y vuelta desde los primeros minutos, con claras alternativas en el juego de ambos equipos.



Espacios y velocidad

Muchos espacios y un juego muy directo hicieron del partido un goce infinito para el amante del buen fútbol, pero seguramente no para los aficionados del equipo celeste, que se puso por delante en el marcador, para ver cómo el Girona le daba la vuelta al partido, y consiguió, de nuevo, adelanterse 3-2. Ambos equipos se remangaron y se tiraron al juego abierto sin contemplaciones y ello propició el empate, en los minutos finales, del cuadro catalán.

El ritmo fue frenético, los jugadores encaraban sin temor a perder el balón y los ataques no cesaban. En el minuto 86, cuando parecía que el Celta se quedaría con los tres puntos, llegó el empate visitante.