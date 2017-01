No había firmado un gran partido, había dejado escapar una ocasión clara para empatarlo, pero, como el resto del equipo, Joselu Mato no bajó los brazos, insistió y encontró el premio del gol en el tiempo de descuento, en el último suspiro, para dejar la eliminatoria de octavos de final igualada a la espera de que se resuelva favorablemente en la vuelta el próximo miércoles en Mendizorroza.

“Al final el equipo supo ir hacia delante y empató. Estamos en casa, tenemos que sumar y se ha hecho un esfuerzo excelente para conseguir un buen resultado”, comentó tras el choque copero con el Deportivo Alavés en el feudo blanquiazul.

El atacante gallego recordó que los partidos en la élite son equilibrados. “Esto es Primera División, no hay amiguismo, uno prefiere que los partidos sean como el de la Real Sociedad, pero hay que trabajar, los partidos son duros”, manifestó en la zona mixta.

Joselu destacó la reacción del equipo (“En Riazor nunca te puedes fiar”) y sobre el penalti a Juanfran Moreno en el segundo tiempo indicó que no lo vio, aunque por lo que escuchó a sus compañeros y en el vestuario “parece que es bastante claro”.

No obstante, Joselu, que ya fue denunciado por el Comité Técnico de Árbitros por hablar de los colegiados, optó por ser prudente y “no hacer comentarios”. El jugador blanquiazul pasó página a la lesión de rodilla que sufrió en el primer partido que jugaba con el Deportivo. “La rodilla responde bien y es un tema que tengo olvidado. Pasé meses complicados como para seguir recordándolo ahora”, apuntó.

No había tenido fortuna en los encuentros de Riazor, donde sufrió la lesión en septiembre y falló un penalti ante la Real Sociedad, pero se quitó la espina. Por eso celebró con euforia el tanto y recibió una amarilla.

“En Riazor había jugado tres partidos, en uno me rompí la rodilla, en otro fallé un penalti y era la rabia contenida que tenía dentro. Con la amarilla no pasa nada, seguimos acumulando”, expuso.

Además, abogó por “tener cuidado” con las lesiones en una plantilla corta. “Vienen muchos partidos y no podemos tener bajas. Yo estoy a disposición del entrenador para el viernes”. n