El castigo de Juanfran se queda en una reprimenda

No hubo castigo para Juanfran. Al menos, deportivo. El lateral, que cumplirá sanción en el partido de vuelta de la Copa del Rey por su expulsión el pasado jueves, recibió aquel día y al siguiente las reprimendas públicas de su entrenador y del presidente. Esta noche tendrá su particular revancha. Volverá a estar en la alineación de Cristóbal, que habló con él.

Vida extra para el madrileño mientras el candidato principal a sustituirle en la banda derecha, Gerard Valentín, verá el partido por la televisión desde A Coruña. Fue uno de los descartados por el míster. Respecto al partido de Copa del Rey también se cayó Bruno Gama. Sus puestos se los han adjudicado Celso Borges y Fede Cartabia.



Hasta ahora, tras dos convocatorias, hay varios inéditos en los planes de Cristóbal. Alejandro Arribas, Borja Valle y Saúl García son los tres (disponibles) que no formaron parte ni de la primera ni de la segunda lista de convocados por el nuevo preparador blanquiazul.

En la relación de jugadores destacan los centrocampistas: Guilherme, Borges, Mosquera, Fede Valverde y Edu Expósito. Ninguno de los pivotes se ha quedado en tierra, así que todo apunta a que habrá acumulación de jugadores de esa demarcación en el once.

El míster tuvo palabras para dos de ellos. Con el regreso de Francis al filial, Edu Expósito es el único fabrilista en la convocatoria. “Tiene licencia del Fabril y está con nosotros. Estamos muy contentos con su rendimiento y es uno más. Tenemos la oportunidad de contar con él y se merece estar con los convocados”, dijo el preparador deportivista.

El otro nombre propio es el de Mosquera. Regresó en Copa. “Supone tener otro jugador importante disponible y uno de los capitanes”, declaró el míster blanquiazul.