Carlos y Carla, los mejores

Ayer se celebró la cuadragésimo sexta edición de la Travesía a Nado al Dique, que todos los años organiza el CN Coruña, una entidad que cumple 75 años en este 2017. Más de doscientos competidores asumieron este reto, puntuable para el Circuito Gallego de Aguas Abiertas en su categoría principal (la H), que tenía un recorrido de 3.500 metros.

El vencedor absoluto fue Carlos Brión, que acabó con un tiempo de 48 minutos y 45 segundos. A pesar de que la distancia era considerable, la igualdad fue la protagonista hasta el final. El ganador solo aventajó en dos segundos al siguiente nadador que cruzó la meta, Martín Carrera (48:47).



Las mujeres, muy bien

La tercera posición fue para la ganadora en la competición femenina, Carla Goyanes, la cual aguantó en el grupo de cabeza y entró a solo once segundos de Brión (48:56).

No fue la única mujer que batió a la mayoría de sus rivales masculinos. Quinta en la clasificación final acabó la hermana de Carla, Paula (49:04), que entró justo por detrás de Francisco Cobelo (49:00). Máxima igualdad, pues, entre los primeros clasificados de esta Travesía.

Cerró el podio femenino Laura Rodríguez Novoa, que obtuvo la novena plaza absoluta y que paró el crono en 49:39.

Además de este recorrido de 3.500 metros, también hubo uno de 2.300 y otro de 1.200, adaptados a diferentes grupos de edad.

Los espectadores disfrutaron con este espectáculo, que llenó de nadadores el Dique herculino. Además, el calor no era excesivo y la mayoría pudo completar sin grandes apuros esta travesía.

Una actividad que cada vez se acerca más a sus Bodas de Oro. De momento, en 2018 se celebrará la cuadragésimo séptima edición.