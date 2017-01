Capel, opción complicada

Diego Capel es uno de los nombres que ha sondeado el Deportivo para reforzar el ataque blanquiazul después de haber perdido al holandés Ryan Babel. Es un jugador que ilusiona a la dirección deportiva y la posibilidad de regresar a España también seduce al propio futbolista después de unos años fuera del país, pero las opciones de que recale en el club son, a día de hoy, escasas. Es casi imposible que logre cerrarlo.

Fue la Cadena Cope la que adelantó el nombre de Capel en el transcurso del partido de Copa del Rey entre el Deportivo y el Alavés. Lo cierto es que el conjunto coruñés se interesó por la situación del extremo, tal y como ha podido confirmar este diario, pero la operación tiene pocos visos de convertirse en realidad.

Fuentes próximas al jugador han confirmado que el Deportivo se ha movido con el objetivo de reforzar las posiciones ofensivas con la incorporación del andaluz, y también que el futbolistas estaría encantado de poder volver a España, donde no solo el conjunto blanquiazul se ha interesado en su fichaje. Hay otros dos equipos de la máxima categoría que le pretenden.

La opción del Deportivo seduce al almeriense. Vería aquí la oportunidad de confirmar la relativa progresión que ha tenido en Bélgica, donde defiende los colores del Anderlecht desde el pasado verano y donde ha relanzado un poco la carrera que se había apagado en Portugal y también en Italia.

Además, tiene amistad con dos jugadores del Deportivo, el lateral derecho Juanfran Moreno y, sobre todo, el lateral izquierdo Fernando Navarro, con el que coincidió en las filas del Sevilla.

Sin embargo, muchas son las piedras que tendrían que salvar en el camino el Deportivo y el jugador para poder firmar un contrato que les una.

Para empezar, el Anderlecht abonó un millón de euros para incorporarle el pasado verano. Con el conjunto belga se comprometió hasta el 30 de junio de 2018. Le queda, pues, año y medio para finalizar la relación contractual. En el Anderlecht ha disputado catorce partidos de la Jupiler Pro League (un gol, dos asistencias) y cinco de Liga Europa (un gol, dos asistencias).

Los mejores momentos de su carrera los vivió en el Sevilla. La trayectoria en el club andaluz le llevó hasta la selección absoluta española en agosto de 2008.

Capel, que nació el 16 de febrero de 1988 (cumplirá 29 años el mes que viene) se había formado en las categorías inferiores del Barcelona, llegó al Sevilla en 2001, dio el salto al primer equipo en 2004 con dieciséis años de la mano de Joaquín Caparrós y con el conjunto hispalense logró dos Copas del Rey, dos Copas de la UEFA, una Supercopa de Europa y otra de España. Fue traspasado por 3,5 millones al Sporting de Portugal en 2011, por 1,30 al Génova en 2015 y por 1 al Anderlecht el verano pasado.

En el equipo belga percibe, además, unos emolumentos a los que difícilmente puede llegar el club que preside Tino Fernández, aunque el conjunto coruñés podría jugar la baza de un contrato más largo para tratar de convencerle en el caso de que se negociara un traspaso, ya que se antoja complicado que el equipo belga facilite su salida en el mercado de invierno en forma de cesión. No obstante, su protagonismo en el Anderlecht ha ido a menos. Capel no ha sido alineado en los dos últimos compromisos de su equipo en la liga belga, frente al Gent y el Charleroi. Además, su participación en los anteriores choques del torneo de la regularidad fue escasa desde que hubiera formado parte del once en la última derrota del Andelecht, el 30 de octubre frente al Waasland Beveren (2-1). En la Liga Europa el jugador tan solo fue titular en un encuentro (1-3 ante el Gabala).

El jugador está representado por Promosport, una agencia que tiene muy buena relación con el Deportivo. Llevan, por ejemplo, a Celso Borges, a Carles Gil (le representan desde septiembre, un mes después de su llegada a A Coruña) y a Juanfran. Con el madrileño, el club coruñés tiene previsto sellar su incorporación en propiedad una vez se cierre el mercado invernal.