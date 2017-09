Cañi se luce con un ‘póker’ y el Silva sigue en racha

Al Silva no hay quien le pare. Flamante campeón de la final autonómica de la Copa RFEF, el equipo coruñés sumó la sexta victoria consecutiva, cuarta en líder, y es colíder de Tercera junto al Bergantiños. La última víctima fue el Céltiga. Y el gran protagonista fue Cañi, que marcó los cuatro goles y antes falló un penalti.

El conjunto de Javier Bardanca mostró sus intenciones desde el principio y se encontró con una jugada que cambiaría el partido. Corría el minuto 13, Joao Paulo ganó la espalda a la defensa y fue derribado por Carlos Besada. El colegiado Ferrol Muñiz no lo dudó, señaló penalti y expulsó al central del Céltiga. Táboas detuvo el lanzamiento de Cañi y salvó a su equipo momentáneamente.

La igualdad no duró mucho. El Silva cogió el timón del partido y lo maduró poco a poco.- Avisó Diego, ex del Céltiga, con un disparo que sacó Paco en la misma línea de gol. A la tercera tampoco fue la vencida y Táboas evitó un remate de Álex a bocajarro.

El Céltiga no le perdió la cara al partido hasta que Cañi anotó el primero, de caño ante el portero local, pasada la media hora de juego. En la segunda mitad, la superioridad numérica y el buen momento de forma del Silva inclinaron definitivamente la balanza. Cañi hizo el segundo tras un penalti de Ángelo, el tercero en otro mano a mano y el cuarto con un remate a placer. l