El cambrés Iván Ares inicia la defensa del título en Lalín

Arranca el Campeonato de España de Rallies en Lalín, en casa de los campeones vigentes, Iván Ares y José Pintor, que a partir de este fin de semana tendrán de defender su título.



La pareja gallega llega al Rally do Cocido, recién incorporado al certamen, como máximos favoritos tras protagonizar una temporada 2017 impecable, en la que lograron cinco victorias y se coronaron campeones con su Hyundai i20 R5 a falta de disputarse las dos pruebas finales.



Hyundai contará también esta temporada con un segundo equipo compuesto por Surhayen Pernía y Rogelio Peñate como copiloto, apoyados por Hyundai Canarias.

Once pruebas

El Rally do Cocido es nuevo en el Campeonato de España. Se ganó la puntuabilidad tras pasar la preinspección el pasado año, y además cuenta con el aliciente de ser la prueba inaugural de la temporada. Un año muy largo, ya que se ha aumentado el número de pruebas puntuables a once, aunque los pilotos tienen la opción de descartar los tres peores resultados. La cita gallega de este fin de semana tendrá como epicentro Lalín, ciudad que trae muy buenos recuerdos a Ares, ya que allí logró el primer triunfo absoluto de su carrera en el año 2011. Ares llega en un buen momento, tras imponerse en el Rally de A Coruña, en el que compitió para probar su Hyundai: “Estamos en racha, y hay que aprovecharlo. Nos vino muy bien correr en A Coruña para comprobar que todo está en orden, confirmar que mantenemos un ritmo bueno, y verificar que el coche ha mejorado con las evoluciones que hemos incorporado. Sentimos la presión inevitable de saber que todos saldrán a intentar ganarnos”, aclaró.



El Rally do Cocido se disputa en dos etapas, viernes y sábado, con un kilometraje total de 509,7 kilómetros y 13 tramos cronometrados que totalizan 153 kilómetros.