Calendario propicio para un Deportivo obligado a sumar de tres

El Deportivo todavía no sabe lo que es ganar en este 2018, en el que ha encadenado dos empates (Villarreal y Levante) y cinco derrotas (Valencia, Real Madrid, Real Sociedad, Betis y Alavés, estas dos últimas con Clarence Seedorf en el banquillo blanquiazul).

Pese a todo, la derrota del Levante (3-0, a manos de la Real Sociedad) deja la salvación, que marcan los granotas, a tiro de una victoria. No está tan lejos escaparse de la quema, pero los tres puntos son algo que se le atraganta al Deportivo. Llega ahora una fase del calendario propicia, a priori, para los coruñeses.



Oponentes directos

El cuadro herculino ejercerá en tres de los próximos cinco partidos como local y lo hará midiéndose a oponentes ante los que está obligado a puntuar, a tenor del calendario mucho más exigente que le quedaría en las últimas jornadas ligueras. La primera cita es este viernes a las 21.00 horas en Riazor ante el Espanyol. La jornada entre semana implicará que el miércoles 28 a las 19.30 horas los blanquiazules visiten el Coliseum Alfonso Pérez para enfrentarse al Getafe.

El Depor iniciará marzo recibiendo al Eibar el sábado día 3 a las 18.30 horas, el viernes 9 a las 21.00 horas se enfrentará a domicilio en Girona y cerrará este ciclo de choques con el fundamental duelo en el Abanca Riazor, en horario por determinar, ante Las Palmas.



Retos para los rivales

De los cuatro equipos implicados de lleno en la lucha por eludir el descenso (Deportivo, Málaga, Levante y Las Palmas) los isleños son, posiblemente, los que tendrán los compromisos más complicados, tres de los cinco lejos de su feudo. La escuadra entrenada por Paco Jémez recibirá a Barcelona y Villarreal, y visitará Balaídos, Butarque y Riazor, este último un encuentro que se intuye fundamental para ambos equipos. Tampoco lo tendrá sencillo el Málaga, que jugará como visitante ante el Atlético de Madrid, el Leganés y el Celta, y será anfitrión de Sevilla y Barcelona. Al igual que en el caso del Deportivo, el Levante tiene, sobre el papel, un calendario en el que debería ser capaz de ‘sacar tajada’.

Rendirá visita a Alavés y Getafe, y será el anfitrión ante Betis, Espanyol y Eibar. La realidad es que el equipo que ahora mismo está más lejos del descenso podría, al término de estas cinco jornadas, poner tierra de por medio con sus más inmediatos perseguidores.

Además, al igual que el Deportivo, jugará tres partidos como local. Llega ahora un tramo de LaLiga crucial para los intereses de los blanquiazules y su futuro en la competición. Un momento clave para sumar de tres, reconciliarse con una afición muy cansada del devenir del equipo y lograr un necesario impulso para empezar a mirar hacia arriba y dejar de mirar hacia la parte baja de la clasificación.

Llegan ahora oponentes a los que el Deportivo puede vencer, y más teniendo en cuenta que en la parte final de la competición llegarán rivales como Atlético, Real Madrid o Valencia, equipos que no darán ningún tipo de concesión. Toca sumar ya de tres.