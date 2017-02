Bruno Gama se cuela en el teórico once titular

Carlos A. Fernández (@caf_is_online) nos informa desde Abegondo. Segundo día soleado, los 15 grados sobre el césped hacen que los jugadores entren en calor pronto y se dispongan con mucha energía a los calentamientos.

Garitano prueba onces. A las 12.00 horas trabaja con Laure, Arribas, Sidnei, Luisinho, Álex Bergantiños, Mosquera, Kakuta, Çolak, Bruno y Andone: pero probablemente éste no sea el once inicial, junto a Tyton.

Poco después, tiene un trabajo más específico y táctico con otros once jugadores: Tyton, Juanfran, Albentosa, Sidnei, Navarro, Guilherme, Borges, C. Gil, Fayçal, Marlos y Joselu. Bruno Gama vuelve, de esta manera, a entrar en los planes de Garitano, cuando en el encuentro en San Mamés, no estuvo ni en la lista de convocados.

Las posiciones que más claras se han visto durante el entrenamiento son: arriba, Andone; banda derecha, Kakuta; banda izquierda, Bruno Gama; y Çolak en el centro.

Mientras ambos onces practican las estrategias, el resto de compañeros han hechos rondos.

Para finalizar la sesión, juegan un partido once contra once donde se van definiendo los trabajos y posiciones en el campo, además de jugadas a seguir por el conjunto blanquiazul. Todo son conjeturas, pero este sábado, a las 18.30 horas, sabremos sobre el campo de Riazor, cual será el 11 elegido por el entrenador.

A las 13.00 horas ha salido la convocatoria. Ola John se cae de la lista para darle la bienvenida, tras no aparecer para el viaje de San Mamés, a Bruno Gama. Marlos sigue sin aparecer, pero Kakuta se mantiene, tras el buen juego hecho los primeros minutos en Bilbao, aunque luego se desinflase.



Convocatoria:

1. Lux

2. Juanfran

3. Navarro

5. Mosquera

6. Albentosa

7. Joselu

8. Çolak

10. Andone

11. Carles Gil

12. Sidnei

13. Tyton

14. Arribas

16. Luisinho

19. Fayçal

20. Guilherme

21. Bruno Gama

22. Borges

23. Kakuta