Bruno Gama, baja para la vuelta de la Copa del Rey

El entrenador del Deportivo, Gaizka Garitano, no podrá contar con Bruno Gama para el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey, contra el Alavés, debido a que el portugués se lesionó durante la sesión de entrenamiento de ayer.

De esta forma, el técnico vasco pierde a un jugador que tenía todas las papeletas para ser titular mañana en Mendizorroza, puesto que en la Liga no está jugando de inicio en las últimas jornadas. Además, la ausencia de Carles Gil prácticamente obligaba al luso a jugar el choque copero.

Cuando restaban 25 minutos para finalizar el entrenamiento de ayer, mientras Garitano hacía pruebas sobre el posible once que jugará en el estadio vitoriano, el extremo portugués se retiraba a los vestuarios acompañado por uno de los fisioterapeutas.

Enseguida se encendieron las alarmas, pese a que el futbolista se mostraba tranquilo sobre su posible estado.

Sin embargo, minutos más tarde, el jefe de prensa hacía oficial la baja del futbolista luso para el duelo copero.

“Bruno Gama sintió esta mañana en Abegondo unas molestias en un aductor que le obligaron a retirarse del entrenamiento. Los Servicios Médicos realizarán pruebas médicas complementarias para conocer el alcance exacto de estas molestias”, anunció el club blanquiazul en su página web.

A la espera de un diagnóstico por parte de los médicos de la entidad deportivista en los próximos días, está asegurada la ausencia del portugués contra el Alavés y está en el aire su participación en la Liga contra el Villarreal, aunque es más que probable que Bruno Gama tampoco pueda estar en condiciones de jugar contra el ‘Submarino amarillo’ en Riazor.

dos ausencias más

El técnico del Deportivo tampoco podrá contar para el encuentro de mañana con Carles Gil por lesión ni con Fayçal Fajr por su participación en la Copa de África con la selección de Marruecos.

Estas ausencias, unidas a la marcha de Ryan Babel en el mercado de invierno han dejado muy mermado el ataque deportivista, motivo por el que el club está buscando la incorporación de algún fichaje.