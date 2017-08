Brito resurge y arrebata el liderato a Pires de Lima

Intenso día de regatas en la tercera y penúltima jornada del Mundial juvenil de la clase Snipe, que organiza el Real Club Náutico de La Coruña. El cambio brusco de las condiciones de viento y el descarte han provocado un cambio en el liderato.

El brasileño Tiago Brito arrebató el primer puesto a la portuguesa Mafalda Pires de Lima, mientras que el español Alejandro Bethencourt, con dos victorias parciales, se sitúa tercero en la general. De los representantes gallegos volvió a destacar Roberto Bermúdez. El coruñés acabó tercero en la última prueba del día.

Nada tenía que ver el estado del mar de ayer con el del viernes. Vientos de casi 15 nudos daban la bienvenida a la flota, con especial satisfacción para Bethencourt, que se mueve con gran destreza en este tipo de escenarios. El canario no quiso desperdiciar la oportunidad para escalar posiciones.



Primer triunfo español

Así, se hizo con la prueba que inauguraba la jornada, en lo que era la primera victoria parcial de un representante español en este Mundial. Y, por si fuera poco, el cartagenero Antonio López también quiso sumarse a la fiesta y entró justo a continuación, segundo.

Y nuevamente hubo muchos brasileños en los puestos de privilegio. Brito empezaba su recital de regularidad regresando al podio, algo que no hacía desde la primera regata. Sus compatriotas Nick Pellicano y Daniel Platt fueron cuarto y quinto respectivamente. Y justo después, haciendo también una buena travesía, Roberto Bermúdez.

Mafalda Pires salvó el liderato. Solo pudo obtener la octava posición (plaza muy baja con respecto a las tres mangas anteriores, donde no se había bajado del podio). Pero su principal rival hasta ese momento, el brasileño Felipe Rondina, acabó décimo.

Con viento favorable, no tardó en darse la salida a la segunda manga del día, la quinta en el global. Y el guion fue similar al de la anterior. Bethencourt primero, López segundo, Brito tercero y... cuarta Pires, que volvía a la senda de la regularidad. Rodina seguía sin tener su día y esta vez acabó duodécimo. Mejor lo hizo Roberto Bermúdez, octavo.

Era el momento de aplicar el descarte. Con ello, la clasificación general variaba sustancialmente. Y se apretaba. Pires de Lima contaba con 11 puntos, por 12 de Brito y 13 de Bethencourt.



Podio coruñés

En la tercera regata no le fueron tan bien las cosas a los españoles. Venció el estadounidense Jensen McTighe y, gracias a su segundo puesto, Brito se hizo con el liderato de la general, pues Pires finalizó séptima y Bethencourt noveno. Tercero en esta última manga fue Bermúdez.

Para hoy están previstas un máximo de tres regatas, a partir de las 13.00, con las que acabará este Mundial, antes de que mañana comience la competición open/senior. l