Borges: “Hay que ganar por orgullo colectivo”

Celso Borges reconoció ayer que desea que el Deportivo selle este fin de semana la permanencia y que, “por orgullo colectivo”, prefiere que sea gracias a una victoria del equipo coruñés contra el Espanyol y no por medio de un pinchazo del Sporting de Gijón frente a Las Palmas.



“Prefiero ganar yo, me gustaría que fuera de esa manera. Me gusta la sensación de haber ganado y ya por orgullo colectivo prefiero que nos salvemos ganando”, respondió el futbolista costarricense cuando se le preguntó por las palabras de Juanfran del pasado jueves, quien confesó que deseaba que el Sporting pinchara en su choque de hoy, lo que permitiría a la escuadra herculina lograr la salvación sin necesidad de jugar el partido con el Espanyol.



“Entiendo de dónde puede venir eso, pero a mí lo que me gusta es la sensación de haber ganado un partido. Nos lo merecemos y la gente que nos apoya y nuestras familias, que sufren más que nosotros”, insistió el mediocentro, quien añadió: “A ver si podemos estar tranquilos por lo que queda de la Liga y esperamos dar una alegría a nuestra gente, que tanto la merece”.



1 Muchas semanas de incertidumbre

El internacional ‘tico’ reconoció que el hecho de no terminar de lograr el objetivo hace que a la plantilla deportivista le empiece a pesar la temporada.

“Son muchas semanas de incertidumbre, de oportunidades buenas que han pasado para poder asegurarnos un año más acá, pero hay que seguir y hay que luchar”, afirmó el mediocampista, quien, a la hora de explicar el sentimiento que hay instalado en el equipo, empleó una palabra que han venido utilizando distintos jugadores en las últimas semanas, “frustración”.



“Después del partido con el Osasuna, el mensaje es que hay una frustración por no ganar, pero tenemos que seguir luchando y entrenando y la actitud es la de seguir luchando, que es la más difícil”, apuntó, e insistió en la misma idea cuando se le preguntó si el curso 2016-17, que está a punto de terminar, estaba siendo una pesadilla para los jugadores.

“Pesadilla, no. Creo que más es como una frustración, un poco de ver que hay partidos en los que el equipo hace las cosas realmente bien y no consigue lo que quiere. Pero la situación en la tabla refleja cómo ha ido el año. Tampoco podemos vivir en una especie de engaño y pensar que todo está bien, porque hay algo que falta para incluso cerrar ahora la permanencia”, admitió.



2 No está pendiente de otros estadios

Para Borges, el equipo blanquiazul no debe tener la mente puesta en los partidos del Sporting y el Leganés, ya que, como recordó, el Depor depende de sí mismo para asegurarse la permanencia de forma matemática.



“Dependemos de nosotros absolutamente. A medida que ganemos los partidos, menos tenemos que estar pendientes de los otros resultados. Ganando nuestro partido, ya estamos salvados”, subrayó.



En este sentido, el pivote consideró que la mejor forma de evitar que a los coruñeses se les compliquen las últimas jornadas de Liga es no fallando ante el Espanyol, de esta manera, evitarán tener que estar pendientes de un favor de Las Palmas en El Molinón.



“Nosotros tenemos que estar preparados para cualquier situación y la mejor manera de evitarse riesgos es ganando nuestros partidos. Suena así de sencillo, pero no lo es. Va a ser un partido complicado, pero si logramos estar concentrados, lo vamos a ganar bien”, manifestó.



3 Niega que haya falta de ganas en el plantel

El costarricense mostró su comprensión con las críticas de la afición al equipo por los malos resultados, aunque negó que el pobre juego sea a causa de falta de ganas.

“Entiendo las críticas y hay que aprender a convivir con ellas. Somos conscientes del equipo al que representamos y de la situación en la que nos encontramos”, indicó, y, a la pregunta de los que les acusan de jugar sin intensidad, respondió: “Eso es por los resultados. No creo que haya falta de ambición ni de ganas por entrenar ni hacer las cosas bien. Me niego a pensar que alguien sale sin ganas de ganar, eso ya es intrínseco”.



4 No espera que el Espanyol se deje ir

El Deportivo se enfrenta mañana a un Espanyol que se encuentra instalado en tierra de nadie. Los ‘pericos’ ya tienen asegura la permanencia y no cuentan con ninguna opción de pelear por una plaza europea. A pesar de que los catalanes no tienen nada por lo que pelear, el mediocampista avisó de que no vendrán a la capital coruñesa de paseo.



“Son gente muy profesional y, aunque colectivamente no se jueguen nada, esa presión del fútbol es muy competitiva y ese espíritu de competencia se mantiene”, advirtió, a la vez que destacó la buena campaña de los espanyolistas.



“Vienen de una muy buena dinámica este año, son muy buen equipo. Somos un equipo que este año en casa hemos tenido muchas opciones de ganar los partidos, a veces ha salido bien y otras no, pero hay que intentar hacerlo bien”, sentenció el internacional costarricense en Abegondo.