Bodipo: "Soy deportivista de corazón y quiero que gane el Depor"

A sus 39 años, Rodolfo Bodipo aguarda su oportunidad en los banquillos profesionales al tiempo que se empapa de fútbol, tanto como máximo responsable técnico de las selecciones AFE como en un Máster de Periodismo Deportivo (analiza la Segunda B andaluza en Canal Sur). Exfutbolista de CD Alavés (2004-06) y RC Deportivo (200613), el de Dos Hermanas, aguarda que el choque entre ambos del próximo sábado en Riazor se decante del lado local. Eso sí, avisa de que los blanquiazules deben salir "a apretar los dientes". ­

- ¿Cómo está discurriendo tu carrera como técnico? ­

- Pues he sacado el título hace dos años y estuve en Sidnei trabajando en las Escuelas del FC Barcelona ayudando a un compañero en el Sydney Olympic, en la segunda división australiana. Ahora estoy desde enero con las selecciones AFE. ­

- ¿Te ves en breve en un banquillo profesional? ­

- Eso espero por el tiempo y el esfuerzo que he invertido en los últimos tiempos, estuve viendo mucho fútbol, captando ideas y analizando la Liga en Canal Sur. ­

- ¿Cuáles son tus referentes como técnicos? ­

- Intento quedarme con lo mejor de cada entrenador, para mí Guardiola es un referente, también hombres como Ancelotti o Emery. Me gustaría ser un entrenador valiente, de toque y formador. ­

- ¿Será muy especial para ti el encuentro de Riazor del sábado? ­

- Pues sí, pasé dos años muy buenos en Vitoria y en el Deportivo viví los mejores años de mi carrera. Soy deportivista de corazón y me gustaría que ganase el Deportivo por el cariño que me ha demostrado la gente. Noto ese aprecio y le deseo lo mejor al club en todos los aspectos. ­

- El Deportivo llega con 19 puntos, mientras que el Alavés, con 27, más desahogado... ­

- Sí, el Alavés además ha logrado el premio de la final de Copa y está haciendo muy buena campaña. Con el Deportivo estoy un poco más preocupado porque no consigue entrar en la dinámica de buenos resultados. Pero creo que con todo lo que empuja la afición se lograrán sacar adelante más partidos. Los tres de abajo hasta este momento han demostrado que son peores pero hay que acostumbrarse a ganar y la mejor manera de hacerlo sería con un triunfo el sábado. ­

- ¿Cuál es el secreto del éxito vitoriano? ­

- Están haciendo las cosas con sencillez y mucho trabajo, es un equipo sin estrellas que está firmando un curso espectacular. Theo Hernández quizá sea un poco el que marca la diferencia.

­- ¿Tiene algún punto débil la escuadra de Pellegrino? ­

- Todos los equipos poseen alguno pero el Alavés es serio y siempre bien estructurado. El Depor creo que no debe centrarse en buscar los fallos del rival sino en potenciar sus virtudes y salir mentalizado desde el primer minuto de juego, dispuesto a apretar los dientes.

- ­Garitano comienza a estar cuestionado...

- ­El míster debe intentar que el equipo se meta cuanto antes en esa inercia ganadora necesaria para salir de la zona de abajo cuanto antes. Queda mucho tiempo por delante y desde luego que lo veo capacitado para salir de este momento de resultados malos.

- ­¿Ves un favorito para el sábado? ­

- Creo sinceramente que va a ser un partido muy igualado pero tal vez el Deportivo tenga un punto más a favor porque juega en casa y su afición aprieta mucho, sabe apoyar al máximo para que el equipo vuelva a ganar de nuevo. ­

- ¿Verás el choque a través de la televisión? ­

- Por supuesto que lo intentaré, aunque creo que me coincide con un partido benéfico organizado por la AFE. En cualquier caso estaré muy pendiente de lo que haga el Deportivo y me alegraré si consigue la victoria. ­

- En el plano personal, ¿fuiste más feliz en Vitoria o en A Coruña?

- ­En los dos lados me trataron muy bien pero sinceramente la felicidad plena la viví en A Coruña, con el equipo, la afición, mi peña y la gente en general.



FIBRA SENSIBLE

"ME DA MUCHA NOSTALGIA VOLVER A LA CIUDAD PERO EN ALGÚN MOMENTO SERÁ"

Preguntado sobre su próxima visita a tierras herculinas, el hispano-guineano confiesa que ha pasado por alto alguna ocasión de pisar Marineda por cuestiones emocionales. "Lo he hablado muchas veces con los amigos y con mi peña, he tenido alguna oportunidad para venir pero volver a la ciudad me da mucha nostalgia; pero está claro que en algún momento tendrá que ser, o sea que esperemos que sea pronto", afirmó, al tiempo que revela que sigue en contacto con excompañeros y amigos con los que aguarda no perder relación. "Lo mejor que te deja el fútbol es la gente que conoces, en el Depor intenté hacer piña con todo el mundo pero quizá trabé más amistad con Valerón, Lopo, Manuel Pablo, Juan Rodríguez, Juan Domínguez o Laure, hablo bastante con ellos", agregó. "Con mi peña también estoy muy unido, Luis Lourido -su presidente- es un fenómeno", concluyó Bodipo.