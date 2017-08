Benítez admite que Lucas le “gusta” para el Newcastle

El Newcastle de Rafa Benítez pretende hacerse en el mercado estival con el delantero coruñés del Arsenal Lucas Pérez, objeto de deseo del Deportivo.

El conjunto coruñés no ha podido llegar a los 15 millones que le ha pedido el club londinense para recuperar a Lucas. No ha mejorado la oferta de 10 millones de euros y se mantiene en compás de espera. El fichaje del delantero todavía es posible, aunque para que sea factible deben darse dos circunstancias: que el Arsenal rebaje sus pretensiones y que, cuando ese momento llegue, el Deportivo aún no haya hecho un desembolso importante para cerrar la delantera.

El periódico The Sun aseguró ayer que el Newcastle de Rafa Benítez está dispuesto a pagar los 15 millones de euros que pide el Arsenal, si bien desde el entorno del jugador se ha asegurado a este diario que no hay tal oferta.

Con propuesta o sin ella, lo cierto es que Rafa Benítez, en declaraciones que citan varios periódicos ingleses, ha admitido su interés por fichar a Lucas Pérez. Así se lo ha trasladado a los periodistas tras la victoria ante el Verona (2-0) el pasado domingo.

“Me gusta el jugador porque tengo buenos amigos en A Coruña. Sé que ha venido a Inglaterra y no ha jugado muchos partidos, pero a mí me gusta”, insistió.

Si recala en el Newcastle, que la temporada pasada logró ascender a la Premier League, coincidirá con otro Pérez, el tinerfeño Ayoze, que fue uno de los goleadores del partido ante el Verona.

Benítez también está interesado en el exdeportivista Joselu Mato, por el que tendría que pagar unos doce millones de euros. Preguntado si sigue siendo una opción afirmó que él habla de “diferentes direcciones pero al mismo tiempo”.

Detrás de Lucas continúa, además, el Fenerbahçe turco, pero el deseo del jugador es regresar al Depor y convencer a Lopetegui para ir al Mundial. l