El Baskonia no encuentra su baloncesto en Estambul

El Baskonia sumó otro tropiezo a domicilio al perder ante el Darussafaka turco, en un partido donde los de Sito Alonso no encontraron su habitual baloncesto alegre ni opusieron su física resistencia defensiva.

Después de dos triunfos seguidos en el Buesa Arena, el equipo vitoriano volvió a sufrir lejos de su pabellón y no pudo dominar a un rival al que había arrollado en Vitoria (73-52).

El comienzo estuvo marcado por los errores en ataque, sobre todo de los locales, a los que les costaba ver el aro. Los de Sito Alonso, poco a poco sacaron partido (6-17).

David Blatt logró corregir los problemas y un atasco ofensivo visitante le permitió meterse en el partido (20-24). El Darussafaka, con el trabajo de Bertans y Wilbekin, firmó un 10-0 para recuperar la iniciativa (30-24). La aparición de Wanamaker acrecentó el dominio local, aunque el acierto en el triple vitoriano niveló la balanza (47-46).

Wilbekin tomó las riendas tras la reanudación con dos triples (56-51), pero los visitantes impedían que la brecha pudiese agrandarse de nuevo gracias a los triples. Sin embargo, la nueva aparición de Bertans, con ocho puntos casi seguidos, llevaron a los de Blatt a meter miedo por primera vez (77-68).

El Darussafaka superó por fin la decena de ventaja (86-74, min.35). El conjunto baskonista no encontraba el aro rival y veía como el partido se le iba, incapaz de frenar su sangría en el rebote y tampoco acertado en los tiros libres para recuperar opciones. Un triple de Bertans terminó por finiquitarlas, uniendo al Baskonia a la lista de víctimas ilustres del Volkswagen Arena, donde ya estaban el CSKA Moscú y el Real Madrid n europa press