Atlético de Madrid y Barcelona arrancaron las semifinales coperas con un duelo trepidante que finalmente se saldó con victoria visitante.

El cuadro catalán comenzó tan fuerte que a los seis minutos se adelantó en el marcador. Luis Suárez se inventó una jugada que conjugó todo, visión de juego, de los espacios, calidad, velocidad y por supuesto, destreza. El uruguayo arrancó en el medio del campo, se hizo un ‘autopase’, se plantó delante de Moyá y lo batió con un disparo ajustado con el exterior de la bota derecha. Golazo de bandera.

El Atlético, fiel a su estilo y a su condición de equipo local, encajó el golpe, se levantó del suelo y se fue directamente hacia la meta de Cilessen, pero no con tanta claridad como la de Luis Suárez, más con la ‘fórmula Simeone’, fuerza, entrega y control. No le quedaba más remedio que lanzarse a la remontada, con el peligro que conlleva al permitir una contra rival.

El encuentro continuó con un intercambio de jugadas en las que ni los rojiblancos le perdieron la cara al partido ni los blaugranas dejaron de atacar por el mero hecho de estar por delante en el marcador.

Este hecho provocó que no hubiera un dominador claro y que ambas escuadras encontrasen espacios para progresar. Una de las ocasiones más claras fue para los visitantes, a los 27 minutos, pero Neymar no se aclaró en el área después de una buena jugada barcelonista.

Los dos contendientes haciendo gala de la disputa de un típico partido copero siguieron con el intercambio de golpes hasta que Messi, en el 33, conectaba un disparo desde la frontal –otro golazo–, para poner el 0-2 en el marcador. Gabi intentó acortar distancias a cuatro minutos del descanso con un chut colocado casi desde el mismo sitio desde que había fusilado el argentino –pero en la otra área– pero la pelota se perdió por encima de la portería barcelonista. Con el 0-2 y un Barcelona superior en todas las facetas se llegó al descanso.

Reacción rojiblanca



Simeone dio entrada a Fernando Torres en la segunda parte situando a Juanfran, que había actuado en la media, en el lateral. El Atlético buscaba más poder ofensivo y lo encontró rápido, ya que empujó al Barcelona a su área con dos ocasiones seguidas.

Superado el minuto 55 el encuentro volvió a equilibrarse, con un dominio alterno que no favorecía nada al Atlético. SIn embargo Griezmann acortaba distancias en el 58 después de un fallo defensivo culé y los madrileños comenzaban a creer en la remontada. Pudo empatar Griezmann en el 62, pero su disparo en boca de gol fue repelido por el meta culé. No obstante estas acciones de vanguardia dieron moral a los atléticos, que siguieron buscando la igualada.

Los técnicos volvieron a hacer cambios superada la hora de encuentro pero nada varió de manera sustancial. El guión parecía el mismo del inicio del segundo periodo con el Barcelona, eso sí, comenzando a contemporizar y el Atlético intentando la proeza. Sin embargo el que rozó el gol fue el equipo catalán, con un lanzamiento de falta a los 75 minutos que repelió la cruceta de la portería de Moyá.

Esta acción dio de nuevo el mando del partido a los de Luis Enrique, que dispusieron de una nueva acción de ataque segundos después. El conjunto local se sacudió de nuevo el dominio y Torres pudo empatar en el 82 pero cruzó demasiado su disparo y la pelota se fue por la línea de fondo. Volvió ‘el niño’ a gozar de una nueva oportunidad, pero su disparo volvió a escaparse pegado al palo por muy poco. A estas alturas del choque la mala suerte sacudía también a los de Simeone. Griezmann lo intentó otra vez en el 88 pero su chut tampoco cogió la dirección entre los tres palos. Lo mismo le ocurrió a Griezmann segundos más tarde y a Filipe con el tiempo de descuento cumplido. El Atlético llevaba siete disparos a puerta –un gol–y el Barcelona, cuatro, y dos tantos. La efectividad tiene su premio y, por carecer de ella, el equipo rojiblanco se quedó sin el regalo de llegar con más opciones al partido de vuelta que el 1-2 final y definitivo.

ATLÉTICO 1 - BARCELONA 2

Atlético de Madrid: Moyá; Vrsaljko (Torres,. min.46), Godín, Savic, Filipe Luis; Gabi, Saúl (Nico Gaitán, min.58), Koke, Juanfran, Carrasco (Gameiro, min.69); y Griezmann.



FC Barcelona: Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Mascherano, Rakitic (Denis Suárez, min.58), André Gomes (Rafinha, min.71); Messi, Suárez y Neymar.



goles: 0-1, min.6: Luis Suárez. 0-2, min.33: Messi. 1-2, min.58. Griezmann

árbitro: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco). Amarillas a los locales Saúl, Savic, Gabi, Griezmann, Juanfran y al visitante Neymar.

campo: Vicente Calderón. 45.000 espectadores.