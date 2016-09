El Barça, tras perder ante el Alavés, no quiere trampas en Butarque

El FC Barcelona visita hoy al Leganés (13.00 horas) por primera vez en su historia en la cuarta jornada de la Liga, un duelo desigual donde David intentará sorprender a un Goliat que llega al Sur de Madrid tras golear al Celtic en Champions y resarcirse del tropiezo ante el Deportivo Alavés en el Camp Nou.

El equipo de Luis Enrique quiere evitar un nuevo traspié en Liga tras la inesperada derrota en casa (1-2), por lo que el técnico asturiano podría evitar cualquier tentación de rotar a la temida MSN. Sin embargo, el Atleti aparece en el horizonte como su próximo rival liguero este miércoles y no sería descabellado pensar en algún movimiento de piezas.

Por tanto, Luis Enrique repetiría el mismo once que alineó ante el Celtic –Iniesta entraría por André Gomes– con la duda de si Arda Turan o Paco Alcácer darán relevo a Neymar, quien tendría más papeletas para no ser de la partida este sábado. Por lo demás, y tras la vuelta de Ter Stegen a la portería, no debería haber grandes novedades en el Barcelona.

Por su parte, el Leganés afronta el duelo consciente de la dificultad de la empresa, pero sin olvidar de que se trata de una cita muy especial. “Esperamos obtener un resultado positivo. Son jugadores de talla mundial, pero no les tenemos miedo”, dijo el capitán Martín Mantovani. “El míster siempre nos dice que jugamos contra camisetas, da igual lo que pongan detrás”, indicó.



El Lega ha gestionado con mucho ingenio la visita de los culés con sus carteles de promoción. En el más significativo, que empapela las calles de la ciudad, aparecen los dos escudos y reza la leyenda “partido trampa, no podemos confiarnos” jugando con el humor antes de recibir al pentacampeón de Europa. n