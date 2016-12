Babel se va, Sidnei renueva

Cara y cruz para el Deportivo, Mientras la continuidad de Babel es casi una utopía, el conjunto blanquiazul anunció ayer la renovación de Sidnei hasta 2020, un acuerdo que el agente del jugador y el club por fin rubrican, tras arduas negociaciones.

Con respecto a Babel, diferentes medios de Estambul precisan que el club blanquinegro de Estambul tiene previsto que el jugador pase reconocimiento médico el sábado en la capital turca, previo paso a la firma de un contrato inicialmente de año y medio de duración, a razón de 1.700.000 euros por campaña.

El Depor ha intentado por todos los medios convencer al futbolista para que prorrogase su vinculación contractual con los herculinos pero el límite salarial le ha jugado una mala pasada a la entidad de la Plaza de Pontevedra, en inferioridad de condiciones para negociar con otras propuestas más jugosas provenientes del extranjero.

Babel ya se ha despedido de sus compañeros, personal del club y amigos hace un par de jornadas, debido a que su decisión de marcharse de A Coruña era inamovible.

Su círculo de allegados y representantes también han hecho fuerza para que el ‘23’ deportivista cambiase de aires; no en vano, sus agentes serán los otros grandes beneficiados a nivel económico, puesto que con este nuevo fichaje también percibirán un porcentaje importante con su llegada al Besiktas.

Desde el mismo momento en el que Ryan no ha aceptado la oferta del RC Deportivo, su Consejo de Administración se ha puesto manos a la obra para encontrar un relevo de garantías en el mercado de invierno para un atacante que ha marcado 4 dianas en 11 partidos oficiales de Liga (559 minutos con solo cinco titularidades).

En el entorno del club coruñés existe un gran descontento, sobre todo en su afición, hacia la actitud del holandés, recuperado con la Liga ya iniciada cuando no tenía ningún equipo profesional para continuar su carrera.

Con contrato en vigor hasta el 31 de este mes, Babel no ha querido seguir negociando con el Deportivo y ha caído en la tentación de regresar a una liga como la turca, en donde ya en el Kasimpasa en el curso 14-15.

Ayer ante el Real Betis en el partido de vuelta de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, el internacional ‘tulipán’ tuvo la oportunidad de despedirse desde el terreno de juego de la que fue su casa en los últimos cuatro meses. n