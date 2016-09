El Athletic rotará la portería ante el Deportivo

El Athletic llega con urgencias a Riazor. Cuenta sus dos primeros encuentros por derrotas. El Sporting (2-1) y luego el FC Barcelona (0-1) lograron desplazar a las últimas posiciones a los de Ernesto Valverde, que no podrá contar con Aketxe ni con Mikel Rico, con molestias en la rodilla que le han impedido entrar en la convocatoria. La citación presenta un descarte de última hora, la del portero Gorka Iraizoz.

El guardameta del conjunto vasco había ganado la titularidad en los planes de Valverde en el arranque de la temporada, pero Valverde le ha excluido de la relación de jugadores que desplazará hoy al estadio municipal de Riazor.

Su plaza en el partido ante el conjunto deportivista se la jugarán dos canteranos del conjunto vasco: Iago Herrerín y Kepa Arrizabalaga.

A Kepa, Garitano le conoce bien. No en vano, la temporada pasada lo tuvo a sus órdenes en el Valladolid, al que el actual preparador deportivista dirigió las nueve primeras jornadas del campeonato. Hace unos días, en una entrevista que concedió a uno de los medios vascos que le llamaron, no negó que este verano se interesó por la situación del guardameta para que se sumara al proyecto blanquiazul.

Todo apunta a que Kepa adelante a Herrerín y se sitúe bajo palos en la meta del Athletic en su visita al municipal herculino.

La campaña pasada disputó 39 partidos en Segunda División con el Valladolid y ahora está preparado para asumir el reto de defender el arco del Athletic.

Además de Iraizoz, tampoco estará en la convocatoria respecto al partido ante el Barcelona el mediapunta Javi Eeraso.

En el apartado de novedades para el choque de Riazor destacan, precisamente, el portero Herrerín, que había sido descartado en el encuentro con el Barcelona antes del parón del campeonato y San José, que fue baja ante el conjunto catalán por una lumbalgia. Mikel Rico ya ha recibido el alta médica, pero el técnico del Athletic ha determinado dejarle fuera de la lista como hizo Garitano con Bruno Gama, que también sale de una lesión.

Además de Rico, se han caído de la convocatoria por decisión del míster Gorka Elustondo, Enric Saborit y Yeray Álvarez. Se da la circunstancia de que Garitano había coincidido con dos de esos futbolistas que no se han desplazado a Galicia: Elustondo e Gorka Iraizoz.

El Athletic viaja esta misma mañana a A Coruña. Los vascos aterrizarán en Alvedro por la mañana y después se trasladarán a un hotel de Matogrande, donde quedarán concentrados hasta la hora del partido con el Deportivo en Riazor.

Al Athletic no se le da demasiado bien el feudo deportivista Se ha desplazado a Riazor para disputar 44 partidos de Primera División y se ha impuesto solo en siete de ellos. Lleva diez años sion ganar en A Coruña.