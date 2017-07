Arribas: “Hay que traer pocos jugadores y buenos”

El Deportivo prácticamente tocó suelo la temporada pasada, pero se salvó porque otros tres equipos lo hicieron aún peor que él. Con 36 puntos le bastó para asegurar una plaza en Primera División, pero lo normal es que con esa misma cifra tuviera los dos pies en Segunda División. Solo cabe mejorar. Así lo ve Alejandro Arribas. Una temporada peor que la anterior conduciría a la categoría de plata.

“Muy mal lo tenemos que hacer para hacerlo peor que el año pasado. No creo que tengamos la suerte de que haya tres por debajo otra vez (en caso de repetir lo hecho el año pasado). Al final, los equipos hicieron muy pocos puntos para salvarse, tanto nosotros como Las Palmas, el Betis... Había mucha diferencia entre arriba y abajo. A ver si este año podemos igualar más las fuerzas”, deseó.



1 Pretemporada y primer amistoso

El Deportivo lleva una semana de pretemporada, y esta tarde disputará el primer bolo del verano. Enfrente tendrá a un equipo de Tercera División, el Racing Vilalbés. Además, por la mañana habrá entrenamiento. Es una doble sesión, pero Arribas prefiere que sea con ese programa (entrenamiento y partido) que con doble turno de trabajo en la ciudad deportiva de Abegongo.

“Mejor jugar que entrenar y hacer unas series en Abegondo.”, dijo antes de valorar el trabajo que está haciendo la plantilla. “Por ahora ha habido mucha carga física, trabajo de resistencia y de fuerza y un poquito de táctica de lo que el entrenador quiere para el equipo. El objetivo es poco a poco coger la forma para llegar en condiciones al inicio de pretemporada”, comentó el jugador blanquiazul en su primera comparecencia del verano.

En el campo de A Magdalena, el Deportivo intentará dejar buenas sensaciones aunque todavía sea pronto.

“El equipo intentará estar bien, aunque viene de una carga física importante. Tratará de jugar, tener la pelota... El míster querrá ver jugadores y cada uno demostrar que puede estar en este equipo y jugar”, señaló el central.

Arribas explicó que por ahora es “pronto” para hablar de cuestiones tácticas porque “se ha podido ver poco” de momento en los entrenamientos. “Llevamos pocos días y el equipo ha trabajado más el tema físico. Lo táctico lo trabajaremos más adelante. Dentro de una semana te podré decir algo más”, matizó.



2 Satisfecho por el pasado y con ganas

El jugador deportivista tiene motor diesel en las pretemporadas. “Siempre me cuesta un poco arrancar, pero estoy bien, con ilusión, con ganas de hacer una temporada mejor que las anteriores, con muchas ganas de que empiece la Liga”, comentó.

Temporada nueva y vida nueva. Arribas admitió que la temporada pasada no tuvo demasiado protagonismo con Gaizka Garitano, pero sí con Pepe Mel. Se mostró satisfecho por sus actuaciones tanto con uno como con otro en el banquillo y espera seguir evolucionando a mejor esta campaña.

“El año pasado, cuando estaba el primer entrenador, no tenia muchas oportunidades, solo en caso de lesión de algún compañero. Cuando salí estuve bien, considero que al nivel. Mel me dio confianza desde que llegó, hice buenos partidos, el equipo sacó buenos resultados y ojalá pueda aumentar el nivel, que el equipo lo aumente también y estar mejor que la temporada pasada”, dijo el futbolista del conjunto coruñés, que afronta su tercera temporada como blanquiazul.



3 La capitanía, un tema para el entrenador

Lo habitual es que la decisión sobre quién o quiénes portan el brazalete del capitán la tome el vestuario, a veces de manera consensuada con el entrenador. Por ejemplo, Gaizka Garitano el año pasado quiso aportar un par de nombres. Este año, parece que Pepe Mel va a tener una participación mayor.

Preguntado por si se ve como capitán, remitió al míster. “Eso lo tiene que decir el entrenador. Estoy a su disposición. Lo que el entrenador considere lo acataremos”, dijo.

Mel avanzó ya que ese tema se dilucidará en la concentración del equipo en Vilalba. “Hasta esa fecha (agosto) no sabremos nada”, apuntó el central blanquiazul.

De los cinco capitanes de la temporada pasada solo sigue Mosquera. “Se han ido jugadores que llevaban muchos años, importantes para el Deportivo y al ciudad pero que el año pasado no tuvieron muchos minutos y buscan esa continuidad que el Deportivo no podía darle. Seguramente Álex sea importante en el Sporting y Laure en el Alcorcón”, auguró Arribas.



4 Fichajes, calidad más que cantidad

Arribas también valoró la llegada de refuerzos. Cuando compareció ante los medios de comunicación solo estaba confirmado el fichaje de Fede Valverde. Después, se oficializaron los de Gil y Valentín. “No hay prisa. Lo que tenemos que hacer es traer pocos y buenos que muchos y menos buenos. Somos muchos ya y no queremos cantidad, sino calidad, el club estará trabajando en ello para traer a los mejores jugadores posibles”, zanjó.