Arribas: "Tenemos esa ilusión de romper esta racha negativa de no sumar los tres puntos"

El defensa del Depor, Alejandro Arribas, ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al entrenamiento matinal del equipo en Abegondo.

El jugador blanquiazul ha respondido a diferentes temas sobre la actualidad del equipo, la previa del próximo encuentro del sábado ante el Eibar y sobre sus declaraciones de hace unos días a propósito de una posible salida del club.

Respecto a esta última, Arribas ha asegurado que " yo nunca dije que me quería ir. Es como Rubén,que no jugaba aquí y se ha ido a otro sitio. Es lo normal". Ha matizado que si el pasa por la misma situación que el actual portero del Anderlecht, "todo el mundo quiere jugar" pero no ha hecho nada oficial ni ha dado a entender que se quisiese ir del conjunto herculino. "Salí de aquí y ya escuché que Arribas se quiere ir. Arribas no se quiere ir, quiere jugar".

La clasificación actual en liga del Depor ha sido otro de los puntos interesantes en su comparecencia. Sabe que es una posición, probablemente, un poco inquietante pero los puntos todavía dan margen; "estamos mejor que ellos (los de abajo), estamos por encima, le sacamos puntos y ellos tienen que estar más preocupados".

La primera victoria a domicilio todavía no ha llegado y puede ser una buena oportunidad para romper esta mala racha. "Tenemos esa ilusión de romper esta racha negativa de no sumar los tres puntos fuera de casa en un campo que el entrenador lo conoce bien". El próximo sábado puede ser el día.