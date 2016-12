Archivado el ‘caso Jimmy’

El Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid ha archivado el caso en el que investigaba la muerte del hincha del Deportivo de La Coruña Francisco Javier Romero, alias ‘Jimmy’, tras dos años de pesquisas y al no hallarse al autor material o autores que acabaron con su vida en noviembre de 2014.

Así consta en un auto que acuerda el archivo provisional de las actuaciones. Contra este auto cabe un recurso de reforma.

Hasta ahora, las personas imputadas lo eran por un delito de riña tumultaria y hubo cuatro investigados en prisión, pero se les dejó en libertad.

El día de la muerte, el 30 de noviembre de 2014, ultras del Atlético de Madrid y del Deportivo de La Coruña se enfrentaron en una reyerta pactada en las proximidades del Río Manzanares y en las inmediaciones del estado Vicente Calderón horas antes del partido entre ambos conjuntos.

Según las imágenes captadas por cámaras de vigilancia, siete ultras arrojaron al hincha del Depor al río. La autopsia confirmó que la víctima presentaba un fuerte traumatismo craneoencefálico y varias lesiones.



autoría

“De las diligencias practicadas no se ha podido determinar quien o quienes han sido los autores ni de las lesiones a Santiago (el otro hincha deportivista) ni de la muerte de Francisco”, recoge la resolución. Por tanto, destaca que procede el archivo de las actuaciones.

El dictamen añade que, aunque está acreditado que la muerte se produjo en el transcurso de la reyerta, no lo está “la autoría de las personas que intervinieron en las lesiones a Santiago y en la muerte de Jimmy”.

Hace pocas semanas, parecía que la causa avanzaría con la petición de la Fiscalía de Madrid para que testificara el testigo protegido que al inicio de la instrucción señaló a los posibles autores materiales del crimen. Apuntó a cuatro ultras del club rojiblanco, ingresando estos en prisión provisional. Pero el pasado mayo, el juez acordó su puesta en libertad.



absuelto

Además, la Audiencia de Madrid absolvió hace unos meses al menor que fue condenado por homicidio el pasado mes de febrero por el Juzgado de Menores número 4 de Madrid.

El juez consideró acreditada su responsabilidad penal y directa en la muerte violenta de ‘Jimmy’, en las inmediaciones del estado Vicente Calderón.

La decisión del Juzgado de Instrucción deja sin resolver el autor del asesinato del deportivista Jimmy.