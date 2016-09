Aquí está ‘la nueva España’

La selección española ganó en Bélgica a uno de los equipos más prometedores del continente y lo hizo convenciendo con su juego y, por momentos, abrumando a su rival. No dio opción.

‘La nueva España’ de Julen Lopetegui saltó al terreno de juego con la intención de dominar, de tener la pelota ante una selección que también trata bien al esférico. Desde los primeros minutos se vio que los jugadores de la Roja no quieren perder para nada las señas de identidad implantadas por Luis Aragonés, continuadas por Vicente Del Bosque y, ahora, matizadas por el nuevo seleccionador.

El dominio comenzó siendo español durante los primeros minutos, pero sin acciones de ataque dignas de mención. De hecho, el primer ‘susto’ lo dieron los noreuropeos con un disparo de Witsel que se marchó fuera mientras De Gea lo seguía con la mirada. Fue un simple espejismo aunque Bélgica salió respondona y quiso mandar en el encuentro, al menos en algunos momentos del mismo, pero España comenzó a jugar, a tocar, y poco a poco fue poniendo las cosas en su sitio; y también a los belgas. Con el encuentro dominado, en la mitad de la primera parte, España perdió a Morata, que se fue lesionado, dejando su lugar a Diego Costa. Una vez superado este contratiempo el equipo nacional siguió a lo suyo, a buscar fútbol, y lo consiguió. Todo el final de la primera parte fue un dominio absoluto de los hombres de Lopetegui, que se encontraron con el justo premio en el 33, cuando Silva batía a Courtois después de una jugada en la que la selección ganaba la línea de fondo buscando un pase al corazón del área que al final encontraba a Silva como rematador para anotar el merecido1-0.

Los minutos siguientes fueron iguales que los que los precedieron, dominio total del equipo español con Bélgica a merced, desnortada, e incapaz de dar dos pases seguidos ante la presión roja y la salida del balón precisa. Con la victoria por la mínima y la sensación de que bien pudieran haber sido más goles que uno los anotados, se llegaba al descanso en el que Carvajal, Koke, Thiago, Vitolo y Silva se erigían como los mejores del equipo español, que busca una necesaria renovación en el camino de la clasificación para la próxima Eurocopa. Ayer era amistoso, pero los futbolistas querían mostrar a Lopetegui que tienen su sitio en el entorchado nacional.

El primer periodo había acabado con una clara ocasión de Diego Costa y el segundo comenzó con otra de Piqué. El guión era el mismo. España mandaba en el partido sin fisuras, dejando poco o nada al equipo anfitrión.

Era un monólogo. Las opciones de anotar se sucedían. Piqué, Diego Costa, Silva... pero el gol no hacía acto de presencia como recordando otras noches en las que la Roja bordaba el fútbol mas sin encontrar el premio del ansiado tanto. De cualquier manera España no era mejor, sino mucho mejor que los belgas.

En el minuto 61 Lukaku molestaba lo justo a Vitolo, señalando penalti el colegiado y transformándolo Silva en el 2-0 para los españoles e igualando el canario, con 25 tantos con la selección, los guarismos de Butragueño. El triunfo estaba servido.

Los ratios de posesión, a estas alturas, eran desproporcionados, con los españoles en un 70% de dominio de la pelota y el partido. Entre ocasión y ocasión, incluso jugadas de brillo, fueron cayendo los minutos. Con un rosario de cambios, el debut de Saúl, más imprecisiones que en otros momentos pero dominio total se llegó al final del choque, mereciendo más goles y con buen sabor de boca en este debut de la ‘nueva España’.