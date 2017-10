Ansias de revancha

Con ganas de revancha acude esta noche el Deportivo al estadio Gran Canaria, tras claudicar ante los isleños en el Abanca Riazor en los dieciseisavos de la Copa del Rey (1-4).

En el feudo insular los blanquiazules han logrado puntuar en sus cinco visitas más recientes. La última de ellas, en el curso pasado, se saldó con tablas gracias a un tanto de Andone, que contrarrestó la diana de Mateo García. Hoy, presumiblemente el rumano comenzará en el banquillo y repetirá en punta Lucas Pérez, autor del gol de los blanquiazules en Copa.



Cambio de cromos

El once es una incógnita, aunque se prevé la continuidad del 4-3-3. Podría presentar hasta cuatro novedades con respecto a la alineación escogida por Cristóbal Parralo para el torneo del ‘K.O’. La primera variante sería la portería, con la entrada de Pantilimon por un Tyton que no dio muestras de seguridad en el partido copero.

El otro trueque en la zaga podría ser Luisinho, que pasaría a ocupar el carril izquierdo en detrimento de un Fernando Navarro que, aunque hizo un buen choque, no tiene un perfil tan ofensivo como el luso. Seguirían en el centro de la defensa Sidnei y Schär, y en el lateral derecho un ‘amnistiado’ Juanfran Moreno.

En el centro del campo, Parralo volvería a apostar por el trivote, aunque daría entrada a Celso Borges como pareja con Edu Expósito y ubicaría a Guilherme enclavado entre los dos centrales coruñeses. En las alas, repetiría por la izquierda un Fede Valverde que fue de los mejores ante Las Palmas y en el carril derecho regresaría al once el ‘otro Fede’, un Cartabia renqueante las últimas semanas debido a molestias musculares. Lucas continuaría como única referencia en ataque, aunque con Florin Andone en la recámara en el caso de que el Deportivo necesitase más ‘pólvora’.



Luces y sombras

El choque de esta noche puede suponer una buena piedra de toque para medir la mejoría vista en el Deportivo en varias fases del encuentro frente a los insulares. Los blanquiazules, que habían empezado los primeros minutos mandando en el partido, no bajaron los brazos pese a la expulsión de Juanfran por doble amarilla y continuaron atacando. Lucas acortó distancias y Valverde, en dos ocasiones, a punto estuvo de poner las tablas, que habría sido el resultado más justo de la contienda. Pero de un probable empate se pasó, con el equipo volcado, a recibir dos mazazos en forma de goles canarios.

Un marcador abultado y que ahondó en la herida de un equipo sobrado de calidad de mediocampo para arriba pero frágil cuando se pone a prueba a la zaga. Sidnei está irreconocible y Schär contagiado muchas veces de la indolencia del brasileño, Juanfran aporta más en ataque que en defensa, Luisinho está muchas veces coqueteando con las amonestaciones y la portería no tiene un dueño claro. Ya han pasado Rubén Martínez, Tyton, Pantilimon y el último, Francis Uzoho, titular ayer en el empate sin goles del Fabril ante el Guijuelo.

El Deportivo, con ansias de ‘devolverle’ la jugada a Las Palmas, tiene además por delante el reto de conseguir la primera victoria a domicilio ante un rival que lleva cinco derrotas consecutivas. Una meta al alcance de los blanquiazules que esperan traer el más alto botín de las ‘Islas Afortunadas’.