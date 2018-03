André Gomes confiesa que no es feliz en el Barcelona

El centrocampista portugués André Gomes reconoce no estar disfrutando de su etapa en el Barcelona, donde aún no ha podido ofrecer su mejor nivel, algo que le tiene atenazado cuando salta al terreno de juego y le obliga a pensar demasiado en lugar de dejar ir todo el fútbol que lleva dentro.



“No me siento bien en el campo, no estoy disfrutando de lo que puedo hacer”, confiesa André Gomes en una entrevista concedida a la revista Panenka.

El internacional luso regresa a sus primeros días en el vestuario azulgrana para buscar una explicación: “Los primeros seis meses fueron bastante bien, pero luego las cosas cambiaron. Quizá la palabra no sea la más correcta, pero se volvió un poco infierno, porque empecé a tener más presión”.



André Gomes fichó por el Barça en el verano de 2016. Y un año y medio después, los aficionados siguen preguntándose dónde está el futbolista que causó tan buena impresión en las filas del Valencia.

A su gesto serio y la inseguridad con la que desarrolla su juego le han seguido los primeros silbidos del Camp Nou, y el jugador portuense admite que existe “una herida” que no sabe cómo cicatrizar.



“Pensar demasiado me hace daño. Porque pienso en las cosas malas y, después, en lo que tengo que hacer, y voy siempre a remolque. Aunque mis compañeros me apoyan bastante, las cosas no me salen como ellos quieren que salgan”, afirma.



Coutinho avala a Arthur

El centrocampista brasileño del Barcelona Philippe Coutinho ha bendecido el fichaje de su compatriota Arthur Ramos, que se incorporará al club catalán en enero de 2019.

“Tuve la suerte de coincidir con Arthur una vez en la selección brasileña y ya vi claro que tenía muchísima calidad y personalidad dentro del campo”, ha comentado sobre el centrocampista de 21 años del Gremio de Porto Alegre.



Coutinho ha apadrinado en la jornada de ayer la presentación, en la sede de CaixaBank de Barcelona, la decimoctava edición de la ‘Mediterranean Internacional Cup’ (MIC), un prestigioso torneo internacional de fútbol base que él disputó tres veces. Y, durante el acto, ha repasado la actualidad azulgrana.



Sobre su gol de tacón al Málaga, le ha dado todo el mérito a Ousmane Dembélé, el jugador que le asistió. “La jugada fue toda de Ousmane y tengo que decir que marqué gracias a él”, dijo.

Ambos cuajaron un buen partido en La Rosaleda y Coutinho se ha deshecho en elogios hacia el punta francés. “El año pasado hizo una grandísima temporada en el Borussia temporada y es un grande. Los dos hemos llegado ahora y, poco a poco, vamos aprendiendo cómo se entiende el fútbol acá, y nos vamos adaptando”, ha comentado.



Su llegada se produjo pocos meses después de que su amigo Neymar da Silva se marchara al PSG, e igual que confesó Ivan Rakitic hace unos días, a Coutinho le encantaría que volviese al Barça.