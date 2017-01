El Andorra sella el último billete para la Copa del Rey de Vitoria

El Andorra selló el último billete para la la Copa del Rey al vencer a Real Betis, mientras que el Real Madrid acabó líder la primera vuelta tras su victoria ante el Joventut y el CB Canarias será cabeza de serie en la cita de Vitoria tras deshacerse con autoridad del Barcelona.

El Andorra, al que le bastaba con ganar, no dejó lugar a la sorpresa y pasó por encima del Betis (95-70) para terminar la primera vuelta como octavo clasificado. Los hombres de Joan Peñarroya se hicieron con la victoria gracias a una primorosa primera mitad (54-28) y a un gran Giorgi Shermadini, que anotó 22 puntos y cogió 11 rebotes para un total de 33 de valoración que le convierten en el MVP de la 17ª jornada.

El liderato de la primera vuelta ya tiene dueño. El Madrid remontó (78-81), con emoción al final, la ventaja de 13 al descanso del Joventut. Felipe Reyes (18 tantos y 5 capturas) fue el mejor en el bando ganador y Jerome Jordan (15 y 4) el más inspirado del cuadro verdinegro.

El CB Canarias doblegó (71-60) al Barça para estar en el bombo de cabezas de serie de la Copa, gracias, sobre todo, a la defensa y una concentración impecable en el segundo tiempo, haciendo aflorar las dudas del cuadro azulgrana, al que supetró en la tabla. Tras llegar al descanso con 29-33, el conjunto tinerfeño rompió el partido con un 20-10 en el tercer periodo, con un Giorgios Bogris en estado de gracia. Con 16 puntos y 11 rebotes, el griego fue el MVP de su equipo y del encuentro.

Además, el Valencia Basket se impuso al Estudiantes (93-85). Luke Sikma (13 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias y 25 de valoración) lideró la ofensiva del equipo ‘taronja’ ante un cuadro colegial que se encomendó a un notable EdwinJackson (21 tantos y 4 pases de canasta).

Por su parte, el Baskonia se anotó con mucha facilidad el derbi vasco ante el Bilbao Basket (84-63), un éxito fraguado en una excelente primera mitad (43-27). Rodrigue Beaubois (21 puntos) y Shane Larkin (21 de valoración) fueron los más destacados en las filas del inquilino del Buesa Arena.

El Obradoiro cayó con estrépito en el Fontes do Sar (72-91) econtra el Fuenlabrada. El base Luka Rupnik, que comenzó la temporada en el Lleida de LEB Oro, firmó 16 puntos para comandar el ataque del conjunto del sur de Madrid, mientras que Artem Pustovyi (16 tantos) y Roscoe Allen (14) fueron los mejores de la escuadra que dirige Moncho Fernández, que con esta derrota sigue ocupando uno de los dos puestos de descenso.

Igualado de principio a fin el choque entre Unicaja y UCAM Murcia (88-76). El mejor jugador del partido, Facundo Campazzo (22 puntos, 7 asistencias y 4 robos), no bastó para compensar las aportaciones de los locales Dejan Musli (19 tantos) y Nemanja Nedovic (17 y 7 pases de canasta).

Hasta la prórroga se fue el duelo entre el Zaragoza y el Manresa (87-77), que se definió con un claro dominio aragonés en el tiempo extra (13-3) merced a Henk Norel (21 puntos, 10 rebotes y 31 de valoración).